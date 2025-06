De temas agradables al oído

El pasado miércoles hicieron el favor de invitarme a platicar sobre nuestro señor don Quijote. Pero no fue simplemente una lectura, estuvo -a mi juicio- planeada por gente que sabe lo que hace: Ruth Escamilla, jefa de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura, y su equipo. Fue en el hermoso Convento del Carmen, que se presta al tema; la organizadora consiguió llenar el sitio con un público de dulce, personas que querían platicar del tema, con interés y el conocimiento de la organizadora.

Digamos que fue un acto mixto: comenzaron tres actores con verdadera maestría, a leernos el último capítulo del libro, que a mí personalmente me encanta y me hizo reconsiderar algo que alguna vez pensé y que ahora confirmé: que el Quijote es un libro que por muchas causas debe ser leído en voz alta y estos actores -cuyos nombres no recabé por bembo- lo hicieron magistralmente, experiencia para algunos del público que nunca lo habían escuchado de esa forma, aunque a mi juicio todos o la mayoría ya habían probado las letras de Cervantes.

Con esa introducción, ese texto maravilloso, ese público y ganas de charlar del tema, nada puede salir mal, así que inicié recordando que nuestra tierra es pródiga en personas que han amado la obra y por solo mencionar un par, recuerdo al Lic. Juan López Jiménez, que según muchos lo sabía de memoria, y el padre Rosario Ramírez, el querido padre Chayo; ambos quijotistas extraordinarios.

Y luego charlamos otro punto en el que yo creo y don Quijote no es excepción, es que yo pienso que el mismo libro leído por diferentes lectores tiene un sabor diferente y cómo veo yo la escena de las jacas y la llegada y las aventuras de nuestro héroe con Maritornes y su fidelidad a Dulcinea.

De ahí, dos músicos, uno con guitarra y otro con flauta dulce, compartieron con nosotros la música y cómo paladearla, llevándose carretadas de aplausos. Recordé a mi nana Serafina que decía que cuando se ve a alguien que sabe, se nota, y estos sabían y sabían enseñar; de ahí que gozamos una sesión como muy pocas.

Y ya encarrerado, quiero invitar a mi solitario lector a la presentación de mi libro “Gente paisajosa”, en la que colecciono historias que considero divertidas y que me hizo el favor de publicarlas Tedium Vitae en una preciosa edición y claro que quiero que vendan toda. La presentación será en la Casa Zuno (en Guadalupe Zuno -antes Bosque- esquina con Unión), que es un gran sitio en sí mismo, el 5 de junio a las 7 pm.

Es un libro en que cuento historias que me contaron o que yo inventé, pero estoy seguro los divertirán. Les doy una muestra:

“A un señorón de la costa, una chica, de forma coqueta, le propuso: ‘Don Guadalupe -que así se llamaba-, deme mil pesos y haga de mí lo que quiera’, dijo, entregada. Y él contestó: ‘Mira, te voy a dar 200 y voy a hacer lo que pueda’”.

Y así va.