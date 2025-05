Con una experiencia de más de tres décadas como columnista, Carlos Enrigue, también abogado y notario nacido en La Resolana, una pequeña comunidad del municipio de Casimiro Castillo, no pierde la pasión por la escritura y la curiosidad por encontrar nuevos temas y palabras a explorar. Eso lo refleja también en los múltiples libros que ha presentado a los que se sumará su nueva obra, “Gente Paisajosa”, libro que desde el título llama la atención, aunque el autor aclara: “Por cierto no existe la palabra ‘paisajosa’ yo me la inventé”.

“Gente Paisajosa” es un libro de relatos a manera de plática entre Carlos Enrigue y los lectores. En total son 25 historias con personajes reales y ficticios. “Se trata de historias de nuestro rumbo que muchas personas saben, pero no se han contado. Anécdotas que alguien me contó o que yo inventé”.

Relatos que van desde historias verdaderas y personajes como: “El Tiradas”, “El Chocolate de Balbinita”, “Don Evaristo”, “Chiquita La Prima Rica”, “El Tío Tolito”, “Sixto” y “El Tío Félix”, entre otros.

“Son muchas historias que me gustan, que escribí hace muchos años, como todo lo que he escrito”, explica Carlos Enrigue durante su charla con EL INFORMADOR.

Entre esos relatos destaca “Vida en Nueva York”, que trata la historia de un tío que se fue a vivir a la Gran Manzana porque creía que era del municipio de Yahualica y le gustaban las salsas picantes.

También hay relatos de sus antepasados en el mundo porque el apellido Enrigue no es tan común.

“Se complica mucho porque el apellido Enrigue era de un señor que llegó a La Resolana montado en un burro, pero montado para atrás y que se casó con la más rica del pueblo”, explicó.

Además, cuenta la historia de “El Tiradas”, donde habla de un personaje aficionado a la cacería y que un día se dio un balazo.

“Se lo llevaron con el doctor y el médico les dijo llévenselo al padre porque no tarda en morirse y el padre le dio los santos óleos y le preguntó si odiaba al diablo y le dijo ‘es probable padre que al rato me lo encuentre, así que no me enemiste con él’”.

También cuenta la historia de un personaje conocido como “El Ratón” que se murió en una crecida de un río: “Era muy borracho y tenía muy buen vino. Él decía que se podía hacer lo mismo desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche, porque no había razón para desvelar a la familia”.

“El Ratón” fue a jurar que dejaría de tomar en San Juan de los Lagos, pero con la mala suerte que cuando salió encontró una cantina y ahí terminó otra vez, ahogado de borracho.

Carlos Enrigue detalló que tardó varios años en escribir el libro (no tiene con precisión el tiempo que le tomó), y la selección de los textos se hizo porque se fueron juntando, sin pensar en uno u otro, conforme los iba concluyendo.

El próximo 29 de mayo se realizará la presentación de “Gente Paisajosa” en un conocido hotel del Centro Histórico donde se espera la asistencia de familiares, amigos e invitados especiales.

El escritor dice que “Gente Paisajosa” cuenta con muchas historias entretenidas y divertidas, algunas que eran difíciles de contar pero que tenían que publicarse porque eran relatos interesantes y donde se narra, con un tono divertido, la vida de gente “paisajosa”.

“He tratado, hasta donde me acuerdo, de narrar quién me las contó o cómo me enteré de ellas, desde luego autorizado tácitamente por ellos o ignorándolos cuando no desearon ser mencionados”.

Carlos Enrigue ha publicado varias obras entre las que destacan: “Si no hubiéramos estado”, “Paisajes desde un balcón”, “Zona de desastre”, “Crónicas de familia” y “El Enano”, entre otras. Además, este año publicará una tercera parte de una trilogía de novelas.

Apasionado por la escritura

Carlos Enrigue es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo (CEU) y notario número 8 en Guadalajara.

Ejerce la docencia desde hace treinta años en la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Guadalajara. También es coautor de las obras “Crónicas tapatías” y “Mi Guadalajara”.

Durante su trayectoria ha recibido innumerables reconocimientos. El Arzobispado de Guadalajara entregó en el 2013 el Premio Católico al Comunicador “José Ruiz Medrano” al columnista.

Confiesa que “la verdad no sé ni por qué escribo, desde chiquillo escribo, pero no me acuerdo ni por qué”, dice el abogado, apasionado de “Don Quijote de la Mancha” y la fiesta brava.

Aunque la especialidad de Carlos Enrigue es el derecho también es un aficionado por los libros y la lectura y prueba de ella es su enorme biblioteca donde cuenta con más de 25 mil ejemplares que van desde derecho hasta toros y que están perfectamente acomodados en varios cuartos de su casa.

