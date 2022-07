Puede que en otros estados como en Michoacán o Zacatecas haya retenes del crimen organizado, pero en Jalisco no. "De la raya para atrás", parece que les dijo el Gobernador a los criminales. Si fuera tan sencillo como se lee, también sería sencillo afirmar que en nuestras carreteras no existen, pero ¿con qué afán el negarlo? ¿Hasta cuando continuará insistiendo en que en Jalisco no pasa nada?

Ni hay crisis forense, ni hay crisis de desapariciones, "se matan entre ellos" y ahora no hay retenes del crimen organizado. Sin duda alguna yo también quiero conocer ese Jalisco que vive en la imaginación del mandatario, aunque no baste con imaginarlo para hacerlo real.

Ayer una vez más señaló que esta casa editorial mentía, desechando cualquier esperanza de las víctimas de estos retenes de que puedan tener paso libre a casa de sus familias, o simplemente para vacacionar. No nombrarlo no hace que no exista, no nombrarlo ni aceptarlo es negar la realidad.

El mandatario señaló, desde que contradijo al Cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega, que quien fuera víctima de este tipo de situaciones lo denunciara por la vía oficial "y no a través de los medios". ¿Pero cómo denunciar cuando el crimen organizado tiene fotografías de tus identificaciones, de tu vehículo, placas, que sabe a dónde llegas?

¿Cómo denunciar si además, como lo mencionaron distintos testimonios, las policías "hacen como que no los ven"? Sí, estas policías compuestas por 20 o 30 elementos al interior del Estado en los municipios más humildes, donde los alrededor de cinco mil pesos que reciben a la quincena (con base en lo dicho por el alcalde de Tizapán, Martín Silva) no son suficientes para arriesgar su vida ante grupos que fácilmente los rebasan en número y capacidades.

Entre los puntos que dio a conocer este medio de comunicación ayer jueves, considerados como inseguros, también se encuentran tres señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos "por la presencia un ellos de grupos del crimen organizado que podrían derivar en balaceras", y pues sí, seguramente el país vecino, junto con los testimonios recopilados, también mintió.

De acuerdo con lo dicho por el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Villarreal Palos, a través de estos bloqueos del libre tránsito que realizan cerrando el paso con camionetas y armas de grueso calibre los criminales busca de mantener el completo control de las zonas en las que se encuentran, no solo del trasiego de la droga, sino también de quién entra o sale para evitar infiltrados o "halcones", además de demostrar a sus adversarios que van ganando presencia territorial.

Pero además, como ya se había dado a conocer anteriormente, han ganado terreno en la operación de los municipios pues, por ejemplo, entre las historias recopiladas se documentaron dos casos de personas que buscaban adquirir un terreno en Mazamitla para comenzar a construir cabañas para rentarlas posteriormente.

"Personas de la plaza" les investigaron desde antes de permitirles hacer los trámites para saber quiénes eran y qué hacían. "Al final nos dijeron, 'cualquier cosa que pase es con nosotros, aquí estamos a la orden'", añadió uno de los testimonios.

Sí, somos ese Jalisco solidario y alegre, tierra del mariachi y el tequila; somos esa ciudad turística, sede de eventos deportivos culturales y deportivos, nacionales e internacionales; somos Estado líder en generación de empleos; tenemos al Silicon Valley Tapatío, entre otras tantas cosas que ponen en alto a la Entidad.

Pero no por ello deben de ocultarse ni negarse los problemas, no son el polvo que se guarda debajo del sillón cuando llega la visita; ambos siguen estando ahí. Urge que se reconozca el problema (entre otros tantos), de la presencia del crimen organizado para generar las políticas que ayuden a disminuir su poder, sí, de mano de la Federación.

Y mientras tanto, por favor sea más empático con las víctimas de este y del resto de delitos que padecen todos los días. Están ahí y no, no quieren desestabilizarlo ni a usted ni a Jalisco, solo quieren vivir en paz.