De la mano de Ohtani, Japón conquista el Clásico Mundial de Beisbol

Un excelente sabor de boca dejó la edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol (WBB) que ha concluido teniendo como campeón al conjunto representativo de Japón, quien de la mano de su estelar Shohei Ohtani, venció el día de ayer a su similar de Estados Unidos tras haber llegado a la Final habiendo derrotado al conjunto de México.

Los que gozamos viendo el juego de pelota disfrutamos lo que lleva consigo el beisbol: aciertos, errores, y atrapadas impresionantes que dominaron los encuentros, pero también ofensivas y defensivas excepcionales y sobre todo buenos duelos de pitcheo.

Una edición que nos dio una probada de gloria al conseguir el representativo de México un tercer lugar mundial que es el más importante trofeo que un equipo beisbolero azteca ha obtenido en el rey de los deportes, pero más aún, es el mayor logro de un seleccionado mexicano en cualquier deporte de conjunto a nivel profesional en un certamen o torneo de carácter mundial.

Por ello es pertinente recordar las hazañas; y es que después de un desafortunado debut en que sucumbieron ante Colombia por errores y un mal manejo del mánager Benjamín Gil, los mexicanos tuvieron un prodigioso desempeño imponiéndose con autoridad a la poderosa artillería y defensiva de los Estados Unidos a los que vencieron por 11-5. El selectivo de Gran Bretaña y un manejo errático del mánager Gil provocaron un sufrimiento que no estaba presupuestado, pero al final se obtuvo la victoria por 2-1, la cual se ligó con un muy sólido triunfo sobre Canadá, conjunto al que despacharon con cartones de 11-3.

Y qué decir del importante triunfo sacado a riñones, a base de pasión y entrega en Cuartos de Final ante el seleccionado de Puerto Rico, la gran potencia a la que vencieron por pizarra de 5-4.

México llegó por méritos propios a la etapa Semifinal y cayó con la cara al viento frente a Japón, que se presentaba invicto en el certamen.

La novena azteca le jugó de tú a tú y lo tuvo siempre abajo en los cartones desde que Luis Urías conectó un bambinazo empujando tres carreras para colocarse 3-0. Empataron los nipones, pero México se fue al frente 5-3, sin embargo, los japoneses se acercaron peligrosamente 4-5 y así llegaron al último inning cuando un doblete poderoso del estelar de Angels de Anaheim, Shohei Ohtani, nos dio un golpe de realidad seguido de otro tablazo impresionante de Murakami y habiendo mediado una base por bolas bajo la serpentina del obregonense ya experimentado lanzador Giovanni Gallegos, quien por cierto no estuvo en su mejor día, lograron marcar la diferencia y ganar el cotejo que los condujo a la Final.

Si bien se reconoce lo conseguido, no se puede dejar de mencionar una inadecuada dirección del timonel Benjamín Gil, quien pudo haber dejado al menos un inning más al abridor Patrick Sandoval, quien venía luciendo sólido en la lomita y fue relevado quizá prematuramente por un no muy posicionado lanzador estrella de Astros de Houston, José Urquidy, quien tuvo la suerte de que Randy Arozarena se encontrara en el jardín izquierdo y no tuvo mayor daño. Entre otras imprecisiones en el manejo del bullpen, se puede señalar el haber dejado más de la cuenta a jugadores como Jesús Cruz y Jojo Romero y haber sacado prematuramente a Gerardo Reyes para darle ingreso a Gallegos, quien es un buen preparador, buen cerrojero, pero no un magnífico cerrador, quien no pudo siquiera sacar un solo tercio quedándose el juego en las alforjas de los japoneses, mientras echamos de menos a un cerrador de excelencia como Roberto Osuna, quien no fue convocado.

Así las cosas, el equipo mexicano ha brindado una enorme satisfacción al beisbol de nuestro país y sin duda ha dejado un sabor bastante bueno en la afición que ahora cada día más advierte al beisbol como un deporte para el cual puede ser anuente y adoptarlo como uno de sus preferidos.

