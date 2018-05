De cine y lo contemporáneo

Es semana de clavarse en “Han Solo: Una historia de Star Wars”, el peliculón esperado de una saga milenaria que nos mantiene en vilo generación tras generación (O bueno, quizá no a todos, pero a muchos millones de personas de todo el globo sí). Esta película dirigida por Ron Howard y que tiene como protagonista a Alden Ehrenreich —actor que ha dividido a la crítica— carece un poco de la mística tipo “que la fuerza te acompañe” pero enaltece con honores la historia de uno de los personajes más queridos en el universo cinematográfico: Han Solo.

Esto, aunado a mi necesidad de héroes que nos salven de esta realidad insufrible —sobre todo en tiempos de campañas políticas— hace que figuras emblemáticas cobren un valor importantísimo en mi realidad inmediata. Literal, a falta de Benitos Juárez corra ver a Han Solo. Ya sé, el chiste se cuenta solo.

Así pues, hablando de cosas insufribles, quiero decirles que contra todo atisbo intelectual “Luis Miguel, la serie” (Netflix) está logrando dar un segundo aire a la carrera del intérprete de “Cuando calienta el sol”. Yo que no soy fan de Luis Miguel, me puse a buscar en los capítulos —por chismosa literal— a mi amiga Vanessa Bauche y a Ximena Ayala, habían ellas posteado que andaban grabando por ahí un par de capítulos del culebrón, pues sí, me dio nostalgia, porque encontré una especie del soundtrack de mi infancia con referencias a Andrés García, Stepanie Salas, Siempre en Domingo, Lucerito, Sasha Sokol y sígale contando. En ese inter, mi hija escuchó el antiguo éxito de El Sol, “Isabel” y ya es su tema. Así las cosas… En serio fuimos formados por Televisa… qué miedo…

Aprovecho el espacio para hablar del talento de un puño de artistas escénicas mexicanas. Sí, sí, ya sé que hay muchas muy buenas y además jaliscienses, pero ahorita quisiera hablar de la obra “Consígueme una vida” de Adela Jalife que ya se estrenó en el DF, pieza dirigida por Ana Francis Mor —actriz, cabaretera, activista y muchas peligrosísimas cosas más—. El elenco está compuesto por actrices muy muy talentosas como Laura de Ita, Gaby de la Garza, Daniela Schmidt, Muriel Ricard y Pedro Kóminik. La cita es este fin en el Foro Shakespeare… Si andan en la Ciudad de México, dense una vuelta a la Condesa a reírse un poco…

Y en este tenor no quiero dejar de mencionar el proyecto Black María Lab, un trabajo muy oportuno que dirigen Xésar Tena y Lalo Covarrubias, un par de creadores que indagan y diálogan entre el teatro y el cine con actorazos de la talla de Andres Montiel y Chuy Hernández.