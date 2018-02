¡Crucial fecha doble!

Esta semana entre martes y domingo se jugará la primera fecha doble del Clausura 2018 del futbol mexicano, que puede resultar crucial tanto para los equipos que están peleando el no descenso, como aquellos que han arrancado mal la campaña y necesitan levantar cabeza para aspirar todavía a tener un sitio en la Liguilla que da la oportunidad de pelear por el título.

Ayer se jugaron ya los primeros cotejos, hoy continuarán, y habrá más viernes, sábado y domingo para desahogar esta fecha doble que dependiendo de los resultados obtenidos podría marcar el destino de todos los equipos participantes en el Clausura 2018.

Atlas y Necaxa empataron 1-1 con Milton Caraglio anotando por el Atlas y empató Martín Barragán para los necaxistas. Lobos BUAP recibió a los Tigres y empataron 0-0, mientras América fue anfitrión del Morelia en el Azteca donde venció a los michoacanos por 4-1 con dos goles de Mateus Uribe, Cecilio Domínguez, Oribe Peralta y Guido Rodríguez, Ángel Sepúlveda hizo el de Morelia. Con este resultado las Águilas toman el liderato en espera de lo que haga Pumas hoy ante Veracruz.

Esta noche a las 7:00 Querétaro recibirá a las Chivas y mientras los queretanos llegarán después de vencer a los Xolos en la frontera, los tapatíos fueron derrotados por Santos 0-2, complicando aún más la temporada para los pupilos de Matías Almeyda que no están teniendo una buena campaña, por no estar en buen nivel futbolístico y en algunos casos físico, lo cual ha provocado innumerables cambios de alineación por las lesiones que han afectado a los futbolistas rojiblancos, además de la situación de Oswaldo Alanís que no pudo ser utilizado por su situación contractual que hizo que no lo tomaran en cuenta para ir a la pretemporada, y hasta Almeyda anunció que no lo utilizaría pese a estar con el equipo, sentencia que no ha sido efectiva pues ante los múltiples fallos y desatenciones de sus defensores titulares ha tenido que dar marcha atrás y poner a Oswaldo buscando la solución al problema, y no lo ha sido hasta ahora.

También es atractivo el duelo del Monterrey vs. Cruz Azul a las 8:45PM en la Sultana del Norte, ambos equipos fueron derrotados el fin de semana pasado y les urge una victoria, pues de lo contrario a uno Pumas se le seguirá alejando y al otro, los años de no tener buenas campañas le seguirán pasando factura y metiendo una presión extra a los Cementeros de Pedro Caixinha, que heredan 20 años de fracasos de sus antecesores. Los Pumas de David Patiño están sorprendiendo ocupando el primer lugar esta temporada jugando bien, y con esa garra que habían perdido por años y ha regresado a los universitarios que son dirigidos por un hombre hecho en CU como David Patiño. Ellos recibirán hoy al Veracruz en CU.

Los espero hoy a las 6:50 PM en ESPN, donde narraré el Santos vs. León.