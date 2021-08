Criminal y engañoso regreso a clases

Sin vacuna, sin necesarias modificaciones a infraestructura educativa, sin protocolos adecuados para evitar proliferen contagios, y en el contexto de récords por muertes diarias en el país, pero eso sí, con la exigencia a los padres de familia de firmar una carta para deslindar al Estado de cualquier responsabilidad y sean ellos los culpables de un posible contagio o inclusive fallecimiento de sus hijos, es como desde la Federación, en lo que puede considerarse un acto criminal, se ha ordenado el regreso a clases presenciales de niños y jóvenes para el próximo 30 de agosto.

Los menores regresarán a las aulas sin ser vacunados porque a pesar de que en otros países ya se inocula a este sector de la población, y que en México la Cofepris lo validó, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cree que las farmacéuticas “solo quieren hacer negocio”.

Y ni hablar de acondicionamiento a la estructura de las escuelas. ¿Cómo pretender que haya una gran inversión para mejorar la ventilación en los salones de clase, en adquirir monitores de CO2 en cada aula, en cambiar vidrios por ventilas, o ya de menos garantizar el servicio de agua potable, cuando todos sabemos que aún sin pandemia ya se les pedía a los educandos llevar papel higiénico y botellas de cloro; y cuando se eliminaron los presupuestos para mantenimiento escolar para entregarlos a los padres de familia por desconfianza en las autoridades educativas?.

El protocolo sanitario anunciado por la titular de Educación en el país, Delfina Gómez, exhibido como la panacea de la lucha contra la COVID-19 en las escuelas carece de soluciones efectivas para evitar los contagios y constituye un burdo intento de nivel párvulos, más allá de que contemple un par de medidas básicas como el uso del cubrebocas o el lavado de manos.

No se puede entender que justo ahora, al tiempo que se registran récords de contagios en el país, se vive un repunte significativo, y el semáforo epidemiológico marca naranjas y rojos en no pocas entidades, al presidente se le ocurra un regreso a clases sin mayor sustento que su opinión en el sentido de que los niños no pueden estar sujetos al Nintendo y con la aseveración de que “tenemos que correr riesgos”.

613 menores fallecidos es el saldo de al menos 60 mil 928 contagiados en lo que va de la pandemia, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Además, un estudio de Mayo Clinic, refiere que la mayoría de los niños que se infectan con el virus de la COVID-19 tienen apenas una enfermedad leve. Sin embargo, en el caso de los niños que desarrollan el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C, por sus siglas en inglés), se inflaman gravemente algunos órganos y tejidos teniendo un desenlace fatal.

AMLO afirma que “se deben tomar riesgos”. Lo dice con tal ligereza como si le pidiera a un padre de familia elegir un uniforme o un tipo de cuaderno y no la salud y la vida de un hijo.

Pero eso sí, lo hace sin comprometer al Estado ante alguna eventualidad, porque al exigir a los papás entregar una carta firmada mediante la cual autorizan el regreso a clases presenciales, deslinda de responsabilidad a su gobierno y lo protege ante demandas de indemnización o de cualquier otro orden jurídico.

Nadie discute la necesidad de que los niños regresen a sus escuelas, pero se debe dar en un marco de mayores garantías y seguridad para evitar contagios. Ya se ha visto que puede resultar efectivo cuando se toman decisiones responsables, con mesas de salud, y con estrategias bien pulidas que incluyen pruebas médicas, acondicionamientos en infraestructuras, con burbujas de convivencia y con una excelente comunicación con padres de familia, y no con llamados improvisados y ocurrencias como esos que se están haciendo para que acudan a limpiar.