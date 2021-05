Con Mariachis se refrenda la tregua AMLO-Alfaro

Pese a las resistencias iniciales del gobierno naranja de Enrique Alfaro, vigentes todavía en diciembre pasado cuando los ahora alcaldes con licencia de Zapopan, Pablo Lemús, como el de Guadalajara, Ismael del Toro, salieron a mostrar su desacuerdo con que el nuevo equipo de beisbol Mariachis, cercano a la 4T, jugara en el Charro Park, argumentando que los términos del comodato con el que la autoridad municipal cedió el ex estadio panamericano de atletismo al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) no lo permitían. Pero algo cambió y ahora todo indica que las puertas de este inmueble deportivo se abrirán de par en par para este nuevo equipo beisbolero local.

Para eso ayudará lo ocurrido con los directivos del equipo Charros, quienes en un principio querían cobrar a Mariachis por prestarles el que creían y manejaban como su estadio desde el 2014, pero que en pleno día de asueto, el pasado miércoles 5 de mayo, les fue requerido por el Gobierno estatal.

Este abrupto desenlace, ejecutado por media centena de empleados públicos del CODE que llegaron a las 07:30 horas rompiendo cadenas de las puertas, impidiendo la entrada a directivos y empleados del equipo tapatío y cambiando las chapas de las oficinas para retomar el control del inmueble, se veía venir desde el rompimiento de la exitosa dupla Salvador Quirarte como presidente y accionista mayoritario del equipo, y Armando Navarro como vicepresidente y propietario de la marca. Juntos consiguieron el respaldo absoluto del extinto gobernador Aristóteles Sandoval y convencieron a un grupo de 10 empresarios de invertir para regresar a Jalisco a la Liga Mexicana del Pacífico hace siete años. Desde inicios de este año, el Gobierno estatal a través de Enrique Ibarra, secretario general de Gobierno y, al igual que el Presidente, un amante del beisbol, invitó a las partes en conflicto a resolver sus diferencias ya que, de lo contrario, harían valer los términos de la concesión del Estadio, que establecen que fuera de temporada el inmueble debe regresarse al Gobierno, cosa que nunca se había exigido, como finalmente pasó antier.

En diciembre del año pasado consigné aquí que, en medio de este no solucionado conflicto interno entre los accionistas de Charros de Jalisco, en el seno mismo de esa organización nació el proyecto que dio origen al equipo Mariachis de Guadalajara, que aún sin tener dónde jugar fue presentado el año pasado, junto con el equipo Águilas de Veracruz por el mismísimo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como los dos nuevos equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), cuya temporada inicia en la segunda quincena de este mes. Ese anuncio no cayó nada bien al Gobierno alfarista y, en privado, reclamaban a los impulsores no haber tocado base primero con las autoridades locales.

Haber sido o no factor para que el Gobierno estatal recuperara el estadio, a Mariachis (propiedad de los también accionistas de Charros, Carlos Federico Valenzuela Gómez y Rafael Tejeda Palacios, amigos personales de uno de los hijos mayores de López Obrador, y quienes invitaron al proyecto a dos gigantes firmas tapatías: la farmacéutica PISA y la gasera Global Gas, que buscan a través del beisbol ayudarse a limar asperezas con AMLO), se le facilita la llegada al estadio con el desalojo temporal de Charros, con lo que que se refrenda la tregua que mantienen AMLO y Alfaro desde que MC no formó parte de la alianza opositora PAN-PRI-PRD, cosa que le reabrió la puerta de Palacio Nacional este año, y que ahora abre las puertas de este inmueble deportivo al equipo Mariachis, al que inicialmente se le cerraron cuando la relación entre el Presidente y el gobernador era más que tensa.

