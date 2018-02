Competencia de terabytes

La evolución de la Fórmula Uno nunca ha descansado, pero creo que ahora hemos llegado al punto en el que cualquier idea o propuesta tiene que ser sometida a una serie de pruebas tecnológicas para confirmar su viabilidad. La revolución tecnológica comienza en 1979 cuando la escudería británica, Williams, equipó su monoplaza FW07 con sensores que podían medir e interpretar la respuesta del auto en la pista sobre cambios y con eso la caja de pandora explotó y el automovilismo cambió para siempre.

Las mentes más capaces, talentosas y exitosas en la ingeniería del mundo motor ahora dependen de minuciosos detalles expuestos por la tecnología para decidir qué componentes o piezas aerodinámicas pueden funcionar en competencia. La Fórmula Uno tiene que reconocer el problema de fondo que limita el número de seguidores a los que podría atraer, y ese es la monotonía de sus competencias.

Concuerdo con la ideología que hace el serial la cima del automovilismo al presumir las tecnologías más avanzadas, monoplazas más seguros y por supuesto los mejores 20 pilotos del planeta, sin embargo creo que la Fórmula Uno necesita del ingrediente curioso que nos regaló en décadas pasadas.

La innovación no tiene que estar sujeta a una prueba virtual. El piloto de Mercedes Valtteri Bottas afirmó que en una prueba en el simulador el nuevo dispositivo de seguridad, HALO, no le causó molestias durante un simulacro de carrera, pero no conocemos cómo afecta la visión del piloto una vez en pista. La tecnología y evolución tienen que ser parte del deporte, eso no lo discuto, pero de alguna manera tendría que estar disponible a todos los equipos que participan, de lo contrario volvemos al verdadero problema que sufre la Fórmula Uno, presupuestos.

Mercedes goza de una sociedad con la empresa de tecnología Qualcomm que le da acceso a herramientas que pueden predecir y evaluar el desempeño de sus monoplazas en tiempo real, no es necesario que el monoplaza llegue a los fosos para corregir algún problema o dar indicaciones al piloto. Admito que la Fórmula Uno, como cualquier otro deporte, necesita adaptarse al mundo contemporáneo, pero sí estoy en contra de tener un campeonato dominado por capacidad de almacenamiento de datos.

