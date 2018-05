Cómo llevar un plan de torneos en el tenis

En todo comienzo de año un buen entrenador debe tener listo un muy buen plan de trabajo, así como también una cantidad respetable de torneos que jugar.

En este último punto, depende mucho también de las diferentes edades.

Lo que más se recomienda por expertos en la materia, cuando un jugador tiene entre siete y 10 años no es tan importante llenarlos de torneos, sino más bien elegirlos de forma tal de no presionar al jugador o llevarlo a un nivel de estrés que llegue a saturarlo y cansarlo de tal manera que a temprana edad deje de jugar, acá es cuando hay que priorizar qué es lo más importante que quieren los padres para sus hijos y el entrenador también.

Para este punto tenemos una muestra en nuestros jugadores en Jalisco, que ya en la categoría de 16 y 18 dejan de participar y son muy pocos los que juegan torneos.

Debemos los entrenadores hacerles llegar el gusto por este deporte, que ellos mismos pidan ir a jugar, que se diviertan mucho sin dejar de aprender una excelente técnica que les servirá para divertirse aún más. El entrenador actual tiene que pelear con un adversario fuerte que son los celulares o tabletas, que sólo sirven para distraer y hacer flojos a los niños, quienes ganan en sus juegos con sólo mover los dedos, qué horrible.

Cuando terminamos la programación sigue para cada alumno sus metas, y ahí es cuando los padres y los entrenadores en la mayoría de las ocasiones no están de acuerdo.

Los padres en muchas oportunidades quieren que sus hijos sean campeones, y no sólo una vez, sino todas, pero nunca se preguntan cuántas veces ganan jugadores que no sean un Federer, Nadal, etc., los demás jugadores son muy buenos, pero en el tenis es sólo uno el que gana un torneo, y a pesar que puedes estar entre los mejores 10 del mundo, no siempre es el mismo.

Y este tema hace mucho daño a los chavos, ya que la presión de los padres es la que los aleja de este hermoso deporte.

El otro tema, y es una de las razones por las que no salen jugadores, es si un jugador ya lleva ganado varios torneos nacionales, y Finales, ya es hora de partir y buscar nuevos horizontes, sino es así, es muy probable que por más bueno que sea, no vaya a hacer nunca nada a nivel internacional.

Por eso y por muchas razones más es muy conveniente que los padres dialoguen con el entrenador, conozcan no sólo su plan sino también su forma de pensar, saber qué experiencia tiene de manejar jugadores, así como también conocer sus metas y ambiciones como entrenador, y es ahí cuando hay que darle todo el apoyo y sacar adelante al jugador.

Sin nunca olvidarse que lo más importante es que los jóvenes estén dentro de una disciplina que les pueda servir para toda la vida.