“Clasemediero frustrado”

No cabe duda que es terrible ser aspiracionista y, de alguna manera, quienes critican a los que somos así tienen toda la razón, el mundo debería de ser más parejo. Por dar un ejemplo personal, yo todas las mañanas aspiro a ser guapo y me acuerdo de que Oscar Wilde decía que es terrible que el talento dure más que la belleza, y ni modo, reconozco que cuando menos en esta vida la guapura no me tocó. Pero es lo de menos, porque no es la única causa de aspiraciones frustradas. Cada que entro a la casa de ustedes, me gusta para ser realidad pero no para aspirar, porque yo soñaría vivir en un palacio del siglo XVI, porque soy sencillo, sencillo pero emotivo; imaginen ustedes salir y ver el patio hermosísimo de un palacio, no me tocó tampoco vivir en palacio.

Con orgullo debo decir que lo que sí he logrado es no ser aspiracionista de títulos nobiliarios… Así, luzco con toda la elegancia posible el hecho de que reprobé palotes de kínder y lectura en silencio, no hay nada más bello que la ignorancia y no andar buscando glorias pasajeras en las letras y tener el gusto de preguntar, cuando se habla de Julio César, “Julio César qué”.

Pero soy bueno y eso debe tener un premio porque jamás he dicho una mentira más que ahora, pero siendo tan bueno cabe hasta ésta, porque sin decir nada más estoy dispuesto a ir a tirar latas de frijoles a la embajada española, en reciprocidad a que nos conquistaron y no han pedido disculpas.

Y nada más porque no tengo lana, porque si tuviera, iría a la tumba de Morelos a reclamarle por haber hecho a Pomuceno que, con otra bola de traidores, fue a Miramar, a ofrecer la corona a un príncipe extranjero y si Morelos no se hubiera remangado la sotana para esos efectos, pues no hubiera habido Pomuceno.

Pero por este medio exijo a las autoridades austriacas que pidan perdón por habernos mandado a Maximiliano y, lo que es más, por no devolver el penacho de Moctezuma y que si este llegara a regresar, considero de justicia que, fuera de algún político que por influencias lo quisiera usar, pudieran circularlo entre los ciudadanos de a pie para portarlo y andar circulando por el Zócalo de la capirucha.

Además quisiera que, si alguien lee esto, reconozca que los metros se andan cayendo en todo el mundo, es perfectamente normal que se caigan en pedazos y si usted no me quiere creer, cómo se explica que se haya caído un edificio en Miami y no podemos culpar a ningún prohombre mexicano de su construcción.

En fin, soy aspiracionista y dado que no puedo ser fifí, para lo que se necesitan 500 mdd, pues podría ser un remedo de fifí con una milésima parte de eso, que tampoco tengo, pero si el dinero es papá y mamá del diablo, hay ratos en que me gustaría sentirme emparentado con ellos.



@enrigue_zuloaga