“Chololita” y “Canelito” desperdician su talento

El ex campeón mundial Supergallo y Pluma CMB, y hoy mánager, el jalisciense Óscar “Chololo” Larios, confió que la indisciplina ha frenado la carrera de su hija Yareli “Chololita” Larios, quien fue sensación en las funciones de RG Boxing celebradas en el Parque San Rafael en 2016.

Yareli, con boxeo atractivo, entrenada por Óscar Larios, y quien tuvo química con el público, ascendió para proyectos de campeonato del mundo, y también para ídolo. Mantuvo su invicto, pero en 2017 llegó el primer revés; Yazmín Rivas la superó y ganó el campeonato internacional Supergallo CMB.

“Iba muy bien mi hija, pero empezó a perder la disciplina, empezó a descuidarse mucho. Le dije ‘si no hay disciplina busca quién te entrene, yo ya no te entrenaré’”.

- ¿Considera que se ha frenado la carrera de Yareli?

- La veo mal, pero por eso se fue a entrenar a otro gimnasio, porque no le exigen mucho. No me he metido para nada en su carrera, que se dé un tropezón para ver cómo le va. Es triste, a mí me da impotencia, coraje. Todo empezó el año pasado, que iba a pelear por el campeonato del mundo contra una colombiana, no se hizo la pelea y luego se desesperó, y le dije “así es esto, se caen peleas”, pero no aguantó”.

Óscar Larios dijo que a Yareli la notaba con más peso “la veía muy pesada, a veces traía como ocho kilos encima, y le decía “cómo vas a pelear, necesitas andar en peso”, no entendía, por lo que le dije que entrenara en otro lado, creí que al decírselo se quedaría, que esa sería su reacción, pero se fue”.

En febrero “Chololita” volvió a perder, la superó Mikaela Mayer, en Minnesota, estaba en juego el campeonato superpluma NABF, “al cuarto round Yareli ya se veía cansada, sin condición física”.

“Chololo” le daría la bienvenida a Yareli en su gimnasio, “sólo necesita decírmelo, que quiere que la entrene otra vez, pero con mis condiciones, debe ser disciplinada”.

- ¿Y Benito “Canelito” García?

- Es poquito peor, sí con muchas cualidades, pero indisciplinado. Lo llevé a dos pelas duritas, para que se diera cuenta que en este deporte se debe ser disciplinado; es bueno, pero no como él se siente, no corre; ya le dije que le echara muchas ganas porque será escalón para otros. Le ordené que descansara una semana, pero le dije que cuando volviera al gimnasio lo acompañaría a correr. Espero que también se discipline.

- ¿A “Canelito” se le subió el “guacamole” a la cabeza?

- Se le subió el ‘guacamole’ a la cabeza, le dije “quién eres, no eres nadie, eres bueno, pero a nivel Estado de Jalisco, pero ni para nacional te alcanza, ya no digo internacional”.

“Canelito” fue noqueado por el colombiano Belmar Preciado, en Aguascalientes en abril.

“Chololo” Larios entrena a sus alumnos en su gimnasio localizado en la calle Jardín de los Geranios 1233, colonia Jardines del Vergel, “a un lado de Tabachines”. También es corredor de maratones y 21K, pertenece al grupo Las Hormigas. Se prepara para el medio maratón San Javier y la carrera la Chupinaya, en Ajijic.

Y por ahí estaré atisbando.