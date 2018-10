Chivas inconsistentes y sin hacer pesar su casa

Se han ido 12 jornadas en las que Chivas ha sido un equipo que no termina por ser constante, y es que apenas suma 15 puntos en lo que va del torneo, y si a esto le sumamos que tan sólo ha podido rescatar cuatro en casa de 18 disputados, eso nos habla de la inconsistencia del equipo de Cardozo.

Si nos remontamos a las últimas dos semanas de Chivas, el balance no es nada positivo; primero por la temprana eliminación en Copa a manos de Pumas, posteriormente la pobre exhibición en el Clásico Nacional y el empate ante América pese a que el equipo empezó ganando, y seamos sinceros, no perdió el partido gracias a Gudiño y a las constantes fallas americanistas.

Después, vino el duelo de Liga ante Pumas, un partido que en mi punto de vista estaba siendo un buen juego, incluso los rojiblancos se fueron arriba con un buen gol de Isaac Brizuela, sin embargo de nuevo hubo fallas que originaron otra derrota y ahora sí no quedó duda, murió la tan mencionada racha en Liga de 36 años sin perder contra los universitarios en Guadalajara.

Hoy, después de haber escuchado a Cardozo en la conferencia del sábado, estoy de acuerdo en algo, parece que Chivas juega con demasiada ansiedad en casa, por momentos hasta pareciera que les pesa jugar en su estadio, basta con ver las estadísticas que indican que el Rebaño ha sumado de visitante 11 de los 18 puntos que ha disputado.

No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar a Alan Pulido, quizá no estén de acuerdo y es válido, pero el partido que tuvo ante la UNAM fue importante, corrió, peleó y se sacrificó para recuperar balones, me atrevo a decir que además de Brizuela, por Chivas fue el mejor en la cancha, aunque estoy de acuerdo en que es difícil destacar a alguien cuando pierde el equipo.

Ahora viene una nueva fecha FIFA, y Pepe tendrá que trabajar en los errores que se han cometido o de lo contrario, Chivas sumará otro fracaso y ligará tres torneos consecutivos sin entrar a Liguilla, situación que no se puede permitir en un equipo grande y menos, tras quedarse sin Copa; de lo contrario, a los rojiblancos en lo que resta del semestre ya sólo les quedará intentar pelear algo en el próximo Mundial de Clubes.