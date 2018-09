Chivas al estilo Cardozo

Mucho se había hablado hace un par de torneos de las Chivas de Matías Almeyda, esas Chivas espectaculares y con un sello muy especial, un estilo que gustó y que muchos empezaron a extrañar hace apenas unos meses cuando se fue el argentino.

Hoy, ya podríamos hablar de las Chivas de Cardozo, y es que el guaraní ha logrado imprimirle algo especial al Rebaño, poco a poco ha convencido a sus jugadores y hoy, no importa qué sistema quiera emplear Pepe, ellos simplemente lo ejecutan en el campo al pie de la letra.

No sé qué tanto podrán estar de acuerdo conmigo, pero al menos a título personal puedo decir que ya estas son “Las Chivas de Cardozo”.

Al principio, cuando el técnico paraguayo llegó al redil, recuerdo haber escuchado muchos cuestionamientos, muchas dudas y sobre todo a mucha gente decir que no llegaría ni a dirigir a la Jornada 10. Ya viene la 11 y José Cardozo va subiendo peldaños, no me refiero a la tabla general, más bien lo digo porque de a poco ha convencido a quienes a su llegada no creían en su proyecto.

Estábamos acostumbrados a un sistema de juego, a ver jugadores en ciertas posiciones, sin embargo con Pepe hemos visto a un equipo que ha aprendido a modificar cuando es necesario, y si no me creen, basta con ver lo que Cardozo le presentó a Monterrey y lo que ayer propuso ante los Gallos Blancos.

Al final del partido, Camilo Sanvezzo muy sincero aceptó que Chivas los sorprendió y les costó mucho trabajo el trámite del juego, y es que Cardozo ha encontrado la manera de que su equipo ya no sea tan vulnerable. Antes sabíamos cómo iba a jugar Guadalajara, ahora en varios partidos nos han sorprendido y los rivales han sufrido para descifrar y responder a lo que les presentan en el terreno de juego.

Viene la prueba de fuego, el próximo domingo las Chivas visitarán al acérrimo rival, jugarán ante América el Clásico Nacional y ahí veremos de qué manera el paraguayo buscará sorprender a las Águilas del Piojo.

La buena noticia para Chivas es que ya marcó Alan Pulido. Es obvio que querrá jugar ante los de Coapa; la mala, es que aún están en duda Michael Pérez y Orbelín Pineda, aunque Fernando Beltrán y Alan Cervantes ha respondido a la confianza de su técnico. Veremos con que nos sorprenderán ante el acérrimo rival.