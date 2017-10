Charros sufriendo, pero ganando; un mexicano en Playoffs de Gran Carpa

El pasado 12 de octubre se inauguró en Jalisco la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacifico de Besibol (LMP), aunque la campaña general inició formalmente el martes 10 en el Estadio B’Air de Águilas de Mexicali ganando los anfitriones a su visitante Cañeros de Los Mochis, sucediéndose el 11 de octubre el inicio de tradicionales series cortas inaugurales entre el resto de integrantes de la LMP, siendo que Naranjeros de Hermosillo recibieron y vencieron a Yaquis de Ciudad Obregón, en tanto Tomateros de Culiacán atendieron y doblegaron a Mayos de Navojoa y en Mazatlán los Venados perdieron ante Charros de Jalisco.

El timonel de Charros Tony Tarasco confió para abrir el inaugural en Mazatlán al serpentinero derecho Daniel Guerrero, que no hizo mal labor, pero debiendo utilizar un montón de pitchers relevistas como el derecho Manuel Flores, quien se adjudicó la victoria, también el joven zurdo Jeffrey Ibarra, además del velocista Carlos Salazar y cumpliendo labor de control el tirabolas zurdo Iván Salas, advirtiéndose que el serpentinero preparador norteamericano Robert Stock no enseñó mucho del por qué fue contratado, tocando cumplir su labor de cierre al taponero colombiano Ernesto Frieri; con la formación que al piloto Tony Tarasco le parecía ideal a ese momento con carácter de titular: en primera base al estadounidense Matt Starck, que no se vio sólido; en la segunda almohadilla a José Manuel ‘Manny’ Rodríguez; en las paradas cortas a Amadeo Zazueta, cubriendo tercera base con Agustín Murillo; como receptor Gabriel Gutiérrez y patrullando las praderas a “El Cora” Alejandro Ortiz en el jardín derecho, en el izquierdo al ligamayorista Brock Stassi que apenas cumplió y en el jardín central al también de Grandes Ligas Billy Burns, y como bateador designado al norteamericano Chris Colabello usando como emergente al valioso utility foráneo Rico Noel.

El 12 se pagaron visitas concluyendo miniseries iniciales acudiendo Águilas de Mexicali a enfrentarse con Cañeros a Los Mochis, Tomateros de Culiacán ante Mayos en Navojoa, Naranjeros de Hermosillo en casa de Yaquis de Ciudad Obregón y Venados de Mazatlán en la fiesta inaugural en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco en Zapopan, resultando exitosos en todos los frentes quienes ganaron el primer cotejo de las series inaugurales.

Ante lleno esplendoroso en una inauguración sobria pero elegante y lucida, Charros venció nuevamente a Mazatlán, pero mostrando inconsistencias en pitcheo, dejando dudas sobre roster base en cuadro y jardines, pero especialmente en el pitcheo, pues no obstante triunfar en ambos encuentros ante mazatlecos exhibieron pendientes para consolidación del equipo, pues escaseó dominancia del pitcheo, hubo varios errores al fildear que costaron carreras del rival, que en ambos cotejos estuvo a punto de arrancar el éxito a la novena jalisciense.

El timonel Charro Tony Tarasco dio la bola a Octavio Acosta como serpentinero abridor el día inaugural en casa ante Venados, siendo Acosta marcado como la mejor carta de los abridores, siendo que la anterior campaña dio luces como relevista en Charros, brillando el verano pasado con Diablos Rojos del México, culminando la temporada 2017 de Liga Mexicana de Beisbol con 14 victorias, pero en su tarea inaugural en casa salió sin decisión no mostrando aún esa gran fortaleza, debiendo relevar un desfile de siete lanzadores, que fueron: Luis Iván Rodríguez, Carlos Vázquez, Edwin Salas, Manuel Flores quien se adjudicó la victoria en estadísticas, el foráneo Robert Stock quien volvió a verse mal, Jeff Ibarra, Federico Castañeda, y el zurdo Iván Salas que logró el rescate. Tony Tarasco hizo movimientos en el cuadro y seguirá haciendo más hasta lograr su mejor esquema, advirtiéndose calidad, pasión y buen juego en la mayoría de peloteros, mas resaltando titubeos con el guante y escaso bateo de algunos considerados peloterazos como los foráneos Stock, Starck y Stassi, con la agradable sorpresa que dio el californiano Arthur Charles, jugando apasionadamente y bien.

Ayer iniciaron primeras series regulares de tres encuentros y Charros permanece en casa para enfrentar entre ayer y mañana a Yaquis de Ciudad Obregón, siendo imperativo muestren mayor consistencia y se clarifique el elenco real de foráneos y especialmente quienes integrarán el rol de pitchers abridores, ya que como en campañas anteriores, hay muchas dudas que deberán ser resueltas pronto, pues se improvisó como abridor ayer a Adrián Guzmán y hoy sería quizá igual con Jesús Cruz, al no estar aún disponibles varios de los estrellas pomposamente anunciados como Tyler Alexander, Orlando Lara y Gabriel Hernández.

En Grandes Ligas, se definió el pendiente en la Liga Nacional, venciendo a domicilio Cachorros de Chicago a Nacionales de Washington, iniciando ya las series finales en cada circuito visitando Yankees de Nueva York a Astros de Houston y recibiendo Dodgers de Los Ángeles a Cachorros en el Dodger Stadium, con el único pelotero mexicano jugando en esta etapa, que es el lanzador tamaulipeco Jaime Omar García con Yankees.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com