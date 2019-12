Charros, fortalecidos y liderando la segunda vuelta

Una vez más los Charros de Jalisco se adjudicaron un serial, esta vez barriendo en casa a los Sultanes de Monterrey, uno de los benjamines de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), logrando con ello mantenerse al frente del standing con marca de siete éxitos y una derrota en lo que va de la segunda vuelta del calendario ordinario en la campaña 2019-2020, y con etiqueta de líderes partieron a Navojoa para iniciar hoy la cuarta serie, que se espera ganen al traerse al menos un par de victorias del Estadio Tomás “Ciclón” Echeverría sobre la Tribu del Mayo.

El conjunto albiazul, que retornaba a su casa en Zapopan tras haber dividido honores en los dos cotejos ante los Caballeros Águila en Mexicali, recibió con apaleada de 14 carreras a una a la novena regia en el primero de la serie celebrado la noche del viernes 29 de noviembre, dejando de manifiesto su poderío ofensivo, el acertado manejo de su cuerpo de lanzadores y su gran capacidad defensiva, siendo que un día después de nueva cuenta conquistaron el triunfo con gran labor del tirabolas aperturista Marco Tovar y quienes lo relevaron con éxito, como Linder Castro y Michael Broadway, resultando un dramático triunfo que se definió en el último inning cuando funcionó la ofensiva de los campiranos de Jalisco y en el cierre de la novena entrada consiguieron dejar tendidos en el terreno al equipo de la capital de Nuevo León con tremendo batazo del cubano Dariel Álvarez que impulsó tres rayitas para dejar pizarra final favorable a los locales por cinco carreras a dos.

Y en el tercero de la serie jugado la tarde del domingo 1 de diciembre, concretaron la segunda barrida sobre los orgullosos Sultanes en la presente campaña tras llevarse victoria al son de tres carreras a dos, destacando labor del pitcher abridor Octavio Acosta así como oportunos tablazos de Henry Urrutia, sin menoscabo de advertir funcionó bien la maquinaria defensiva y el staff relevista del pitcheo.

No hay que perder de vista el buen nivel que ha venido mostrando el escuadrón dirigido por Roberto Vizcarra Acosta, exhibiéndose como uno de los conjuntos más sólidos en esta campaña 2019-2020 y particularmente en lo que va de la segunda fase, apropiándose ya del primer sitio en la tabla de posiciones, pero adicional a ello, mostrando que cuenta con un roster bien equilibrado en todos los sectores defensivos y gran poderío ofensivo para respaldar adecuadamente al cuerpo de serpentineros y afrontar esta segunda vuelta del torneo en inmejorables condiciones, sin verse afectados cuando por lesión, baja de juego o algún otro motivo han tenido que prescindir de algún pelotero estelar, ya que con los integrantes de su roster ampliado han podido cubrir las ausencias temporales con elementos de respaldo que han acometido con éxito cumpliendo bien en su desempeño al requerirse sus servicios, aprovechando las oportunidades que se les han brindado, de tal forma que los constantes ajustes que el timonel Vizcarra ha efectuado en su line up no han generado merma alguna en el nivel de competitividad.

Una vez concluido el compromiso de tres cotejos ante Navojoa, el conjunto albiceleste estará de regreso en Zapopan para enfrentar entre el 6 y el 7 de diciembre a los Tomateros de Culiacán en el marco de una ya trascendente rivalidad deportiva entre ambas escuadras, que tiende a producir numerosa presencia de aficionados en los estadios de ambas novenas, con la diferencia que en la casa de los Charros se preserva orden, seguridad y ambiente familiar a pesar de la asistencia de muchos aficionados en respaldo de la escuadra culichi.

A la ya conocida fortaleza ofensiva de los Charros destacando en ello Amadeo Zazueta, Dariel Álvarez, José Manuel “Manny” Rodríguez, Julián Ornelas, Gabriel Gutiérrez y antes de sus ausencias por lesión y licencia matrimonial Carlos Figueroa y Stephen Cardullo, ahora se suma la experiencia del cañonero Jorge “Chato” Vázquez, que aunque polémico por su carácter especial, deberá añadir mayor poderío a la artillería blanquiazul.

