Charros está de regreso

La campaña 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional que se disputa en otoño-invierno se encuentra ya a la vuelta de la esquina y Charros de Jalisco deberá armar un muy sólido y poderoso plantel para evitar repetir una campaña como la más reciente, en la que sin duda quedó a deber a su noble afición.

Los equipos que integran el beisbol invernal mexicano están en etapa de consolidar la integración de sus planteles en los albores de la pretemporada con el establecimiento de sus respectivos campus de entrenamiento, lo que implica de alguna forma en estos momentos estar recibiendo a los peloteros iniciando por lanzadores y receptores y la incorporación paulatina del resto de quienes sea que tienen alguna seguridad de participar en esta próxima temporada por haberlo estado haciendo así desde anteriores y quedando solamente por verificar su estado actual físico, atlético y mental, siendo casi normal que arrastren cierta fatiga tras haberse desempeñado en los conjuntos del beisbol estival tanto en México como en otras latitudes del planeta, así como aquellos novatos quienes probarán fortuna en espera de ser cobijados por algún club.

La campaña 2021-2022 de la LMP arrancará con los enfrentamientos inaugurales que serán del 5 al 7 de octubre dando el banderazo al rol regular el 8 de octubre con los enfrentamientos de Monterrey vs. Mexicali, Navojoa vs. Mazatlán, Jalisco vs. Guasave, Los Mochis vs. Hermosillo y Obregón vs. Culiacán.

El equipo de Charros ya ha estado entrenando en diferentes locaciones; estuvo un tiempo en la Arena Astros, la casa del equipo de basquetbol de Jalisco, y una vez que culmine el trámite administrativo volverá a tomar posesión de su casa, el Estadio Panamericano de Atletismo, hogar que acorde a la nueva modernidad beisbolera profesional en la entidad comparte durante la temporada de primavera-verano con los Mariachis de Guadalajara, que también son de Zapopan y juegan en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el máximo circuito beisbolero profesional que se disputa en primavera-verano, quienes, hay que decirlo, redondearon su participación con un buen trabajo en la campaña 2021 logrando llegar a la final de la Zona Norte, que en términos prácticos podríamos decir quedaron en tercer lugar de lo que fue su primera campaña en el beisbol estival.

Pero no podemos dejar de establecer que la afición mayoritaria de beisbol en Jalisco y Occidente es de Charros; el equipo señorón, el equipo con encaje social deportivo, el que tiene el favoritismo de la afición local y regional, el que es esperado cada año, el señero, el clásico, el tradicional, el que ha jugado exiguamente y que antes se desempeñaba en el beisbol veraniego pero que a su paso en esta nueva etapa desde que llegó a Jalisco a la Zona Metropolitana de Guadalajara en el 2014 ha tenido un muy buen desempeño debiendo recordar el subcampeonato en la primera campaña, el haber llegado todas las ocasiones, salvo una a la postemporada, y el campeonato obtenido en 2018.

Charros está pues de regreso con la ratificación de Raymundo Padilla como gerente deportivo y sobre todo de Roberto “El Chapo” Vizcarra Acosta como timonel, estando pendiente de observar los próximos días cuál vendrá siendo la conformación inicial del conjunto que aspira a consolidarse y a repetir el campeonato de 2018.

Atrás deben quedar ya los conflictos extra deportivos que se ocasionaron por falta de liderazgo ejecutivo con una directiva improvisada y tildada de espuria, con descontrol e ineficacia administrativa y carencia de recursos financieros. Todo ello condujo a la escuadra a sufrir tumbos la campaña pasada y que registrara quizá uno de sus peores desempeños en lo que tiene su historia nueva en la ZMG, y que ahora promete ya ser diferente, salvo que haya algún contratiempo con una nueva directiva que tendrá que trabajar para preservar los éxitos en lo comercial y en lo social, como el tremendo auge de la charromania que lograron quienes trajeron la franquicia a Jalisco en 2014 encabezados por Salvador Ramiro Quirarte Villaseñor.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1