Centro de atención

Max Verstappen recurrió a los medios especializados para argumentar que su monoplaza de Red Bull si contara con los motores Mercedes sería dominante. Aunque exageradas las palabras del joven holandés, sería poco profesional en no entretener un poco su ideología.

Renault propulsó al equipo con fondeo austriaco a cuatro campeonatos mundiales al principio de la década y me cuesta trabajo entender la confrontación con una armadora que siempre le ha brindado a Red Bull sus mejores herramientas. Max es relativamente novato en el serial, y aunque ha impresionado en un par de carreras y su explosión sobre el asfalto conquista gran parte de seguidores; me parece prematuro el pensar que el holandés tenga la razón.

Admito que es una realidad que el personaje más talentoso y responsable de autos dominantes es Adrian Newey, pero diluir o pensar que dentro de la escudería teutona no existen las capacidades la tomo como una ofensa.

Como en todos los deportes, Mercedes consiguió una ventaja cuando cambiaron las normas dentro del serial y podemos discutir si fue sólo el factor económico el que se convirtió en resultados en la parrilla, pero creo mucho más interesante y relevante el cómo lo hicieron.

Equipos con presupuestos similares a los alemanes no han logrado reducir la ventaja de las Flechas Plateadas, creo que debemos elegir nuestra postura sobre el futuro de la máxima categoría, apostamos y seguimos a pilotos o simplemente admitimos y atesoramos la tecnología e ingeniería de los equipos.

Me parece que Verstappen peca de inocencia al publicar las declaraciones hechas hace un par de días. Max, a diferencia de algunos rivales, no tiene la experiencia para moldear un equipo dentro del circo, para eso se necesita continuidad, empatía y mucha paciencia.

Como lo he compartido sobre estas líneas, me entusiasma el talento de Max, pero debe de tener claro y estar consciente que sus comentarios pueden lastimar su carrera dentro del serial. El año competitivo todavía no comienza, pero alegatos como el de Max sólo agregan gasolina a un fuego ya interesante.

Creo que la gran mayoría de seguidores reconocen el potencial de Max, pero antes de juzgar tiene que comprobar, cuando eso suceda seré el primero en darle la razón, mientras tanto creo que en 2018 continuará la batalla entre Ferrari y Mercedes.

