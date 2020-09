Cátedra Licenciado Guillermo Cosío Vidaurri

“La lealtad no se da en maceta, pero cuando se siembra en tierra fértil, sus resultados trascienden en beneficio de la sociedad”.

-CCIMA

Los filósofos de la antigüedad, y aún los contemporáneos, aseguran que para trascender, el ser humano debe de tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro, lo cual se antoja fácil de concebir, sin embargo, llevarlo a la práctica es algo que pareciera que en la época actual “ya no se usa”, pues las parejas cada vez menos buscan tener un hijo. Lo de sembrar un árbol se presenta como una moda –aunque en realidad es una necesidad- que muy pocos realizan. Y lo de escribir un libro se complica cada vez más, pues si se dificulta leer un libro ya elaborado…escribirlo es todo un reto, por lo que el resultado de ello es que ahora pareciera más difícil llegar a trascender.

En ese contexto de realidades, el viernes pasado, la Fundación Colosio, capítulo Guadalajara, que encabezan el maestro Xavier Zaragoza Núñez y la profesora Verónica Zavala Jiménez, festejó el aniversario del natalicio de don Guillermo Cosio Vidaurri (+), precisamente con la instalación de la Cátedra “Licenciado Guillermo Cosio Vidaurri”, ex presidente municipal de Guadalajara, ex diputado y ex gobernador de Jalisco –entre muchas otras responsabilidades políticas y sociales que ejerció en vida-, y de las que aún se continúa cosechando, de acuerdo con lo expresado en palabras vertidas por la senadora Beatriz Paredes Rangel, el Dr. Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Augusto Gómez Villanueva, ex Secretario de la Reforma Agraria, el Dr. Jorge Fernández Ruíz, maestro emérito de la UNAM, así como los ex alcaldes tapatíos Ing. Ramiro Hernández García y el Dr. José Guillermo Vallarta Plata (presidente de la Cátedra).

Icono de la lealtad partidista y de los intereses de Jalisco y la nación, don Guillermo Cosio es ejemplo a seguir por quienes participan en la política actual, sobre todo porque ahora hay quienes en lugar de “sembrar en su propia casa”, acostumbran cooptar a los de otros institutos.

Por su parte, el ingeniero Guillermo Cosio Gaona agradeció a la Fundación el homenaje a su padre y destaco el ideario de Luis Donaldo Colosio, con el cual Cosio Vidaurri siempre simpatizó, e hizo un exhorto para reflexionar en torno a una de las expresiones del malogrado candidato y que hoy más que nunca implican una terrible realidad: “Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentran en la excesiva concentración del poder”. Termino preguntando: ¿les suena?

APUNTE

Como refrendo del amplio significado de lealtad que el festejado tenía, el Dr. Fernández Ruíz compartió que desde joven el Licenciado Cosio Vidaurri estableció: “Yo soy un hombre que solamente se inscribió en un partido político en toda su vida”.