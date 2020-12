Carlos Manuel Rodríguez, Comisión de Box de época

Fue la época del surgimiento de Alejandro “Cobrita” González, de la obtención del campeonato mundial Welter CMB de Jorge Vaca, de “Willy” Salazar, del ascenso de Alberto “Húngaro” Martínez, la época de la Comisión de Box de Guadalajara, que presidió Carlos Manuel Rodríguez Morales, cuando este organismo alcanzó reconocimiento internacional.

“Asumí la presidencia de la Comisión de Box de Guadalajara en 1986 y terminé en 1992, cargo honorario que asumí con buena fe”, recordó Rodríguez Morales.

- Haciendo equipo con el doctor Aurelio Álvarez y Francisco Plascencia…

- Con Moisés del Razo, Pedro Vera, primero, después se incorporó el médico Manuel Castillo. Hubo muy buena disposición del doctor Alfredo Ambriz, logramos formar un equipo médico, encabezado por el doctor Ambriz, y con los doctores, Aurelio Álvarez, Rafael Guzmán “Polvorita”. El réferi Anselmo “Güero” Escobedo; trabajamos a la par con los promotores de la Arena Coliseo local, primero con Julián Sánchez Ortega, después con su hijo Julián Sánchez González, hubo una buena comunicación, fuimos rigurosos, porque así se requería, porque iba de por medio la salud de los boxeadores.

- ¿La decisión más difícil que tomó aquella Comisión de Box?

- Hubo decisiones muy difíciles, como la suspensión de alguna función, para mí fue muy difícil. Por otra parte, tomé decisiones complicadas, difíciles, como suspender a un buen número de boxeadores por cuestiones de orden médico, como al “Griego” Salazar; suspensiones por desprendimiento de retina, boxeadores que no debían seguir en el boxeo. Fue difícil suspenderles sus licencias, porque del boxeo dependía su sustento.

- “Para no tener hechos qué lamentar”, fue una de las máximas de la Comisión de Box que presidió…

- Para no tener hechos qué lamentar, para que no se presentaran tragedias. Recordemos que unos meses antes de asumir la presidencia, sucedió el deceso de “Drácula” Derbez ante Jorge Vaca en la Arena Coliseo, es lo que puede suceder en un ring cuando no se toman las debidas precauciones. Nosotros no tuvimos accidentes en el ring. Cuando era necesario suspendíamos algún encuentro. Fue aquella una época muy buena, con “Cobrita” González, Jorge Vaca, “Willy” Salazar, “Húngaro” Martínez.

- ¿Fue una época de mucha actividad en el boxeo local?

-Sí, actividad nacional e internacional, con encuentros avalados por el Consejo Mundial de Boxeo, años que dio lugar a la formación de manejadores, como Julián Magdaleno, esa fue una decisión importante que asumí, se presentó para expedirle su licencia como mánager, pero había resistencia por la Unión de Mánagers, y se la otorgué como manejador, y vaya que cumplió con creces, “Cobrita”, “Chatito” Jáuregui, “Maestrito” Niño, aprendieron en su gimnasio y fueron campeones mundiales; “Monje” Castañeda fue campeón nacional, y tengo entendido que José “Chepo” Reynoso, era muy cercano a Julián Magdaleno, y “Chepo” fue manejador de “Chololo” Larios, quien también fue campeón mundial, y de Saúl “Canelo” Álvarez.

- ¿En su periodo como presidente, se prestigió la Comisión de Box a niveles internacionales?

- La realidad es que sí; en el ámbito nacional se dio un conflicto con la Comisión de Box de Ciudad de México, algún día me quisieron vetar; desconocieron el campeón nacional Alberto “Húngaro” Martínez, un tal comisionado Obregón, tuvimos dificultades, y la Comisión de Box de Guadalajara defendió su autonomía, y a punto estuvimos de romper las relaciones con la Comisión de Ciudad de México, pero no les convenía un pleito con nosotros, allanamos las cosas, y se determinó que se daría una revancha directa con Jorge Ramírez. Fueron dos encuentros épicos.

- ¿Quién fue su boxeador favorito en la época como presidente de la Comisión de Box de Guadalajara?

- Bueno, me gustaba mucho observar el boxeo del “Húngaro”, Jorge Vaca, por cierto algo que nunca he comentado, alguna vez Jorge Vaca firmó un contrato con personas de Tijuana, no muy recomendables, y tuvo una exigencia, me pidió que estuviera con él para dialogar con estas personas, quienes le exigían que regresara el dinero que le habían dado, o que cumpliera con el contrato; estuvo presente Francisco Plascencia como secretario de la Comisión de Box, y Nicolás Grajeda; logramos dialogar para que recibieran una cantidad importante de miles de dólares, fue antes de que Vaca viajara a Inglaterra para enfrentar a Lloyd Honeyghan, donde el tapatío ganó el campeonato mundial Welter CMB. Y acompañé aquella mañana a Vaca a la cita con las personas de Tijuana, que fue en el hotel Aranzazú, no como presidente de la Comisión de Box de Guadalajara, sino como en una mera mediación.

- ¿Cómo observa el boxeo local actual?

- Hay un declive evidente, no son muchos los valores que se observan.

- ¿Su opinión de “Canelo”?

- Es carismático, tiene lo suyo, ha sabido mantenerse, ha sido muy cuidado, ahí sigue en el candelero, vigente, ganando muy buenas bolsas, qué bueno, es jalisciense, por su disciplina merece lo que ha obtenido, y es multicampeón.

Y por ahí estaré atisbando.