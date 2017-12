Para la escudería italiana basada en Faenza, pero propiedad del empresario Dietrich Matesich, 2017 parecía ser la oportunidad de retomar protagonismo y resultados, sin embargo sólo estelarizaron sus propios dramas dentro de la campaña. Son varios los factores que influyeron para una desastrosa temporada para Toro Rosso, pero creo que el autosabotaje y pérdida de confianza en sus pilotos son los más importantes.

La cabeza de la organización, Franz Tost, parece haber perdido la razón por la frustración de problemas de fiabilidad y errores de sus pilotos a media temporada y acudió a medidas extremas en su intento fallido de obtener el sexto puesto en el campeonato mundial de constructores. Creo que la escudería estaba consciente de los posibles problemas que la carga emocional de Daniil Kvyat podrían hacerse presentes y apostaron el desarrollo y apoyo en el talento ya consolidado de Carlos Sainz, pero no creo que el equipo estuviera preparado para perderlo antes de que finalizara el año.

Juzgar a los pilotos es increíblemente difícil si consideramos las circunstancias y contexto, es una realidad que Renault perdió rendimiento y fiabilidad, lo que ocasionó múltiples abandonos y poco desempeño. Daniil después de su temporada bien podría haber firmado su acta de defunción dentro de la máxima categoría, todavía existe esperanza en Williams, pero tendrá que competir por el asiento con su compatriota y bien cobijado económicamente, Sergey Sirotkin, una lástima porque cuando arribó Kvyat al serial mostró tintes grandiosos sobre el asfalto.

Por su parte, Carlos creo que es el más beneficiado por la temporada surrealista de Toro Rosso, el español fue canjeado al equipo oficial de la armadora francesa de Renault y compartirá herramientas con el siempre confiable, pero poco espectacular, Nico Hulkenberg. Sainz contará para 2018 con los recursos y apoyo para realmente lanzar su carrera dentro del serial, Renault asegura tener la confianza y compromiso para permanecer en el serial en el largo plazo y por consecuencia la plataforma perfecta para Carlos.

Toro Rosso cerró la temporada con dos pilotos novatos en el serial, pero con vasta experiencia en el deporte, el arribo de Brendon Hartley me parece que es la historia conmovedora de 2017, el neozelandés tenía prácticamente asegurado su lugar en la parrilla de la máxima categoría para la temporada 2010, pero el piloto no demostró estar preparado para la presión y política del serial, Hartley no se puede analizar en su debut con Toro Rosso porque fue víctima de las incoherentes penalizaciones que regulan la Fórmula Uno actual, por lo que tendrá que ser hasta que comience la próxima temporada cuando se le pueda evaluar.

El día de mañana les comparto el cómo pienso yo que Renault le arrebató el sexto puesto a la escudería que hoy analicé.

