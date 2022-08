“Canelo” se interpone a los planes del “Zurdo”

Parece que el mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez sí será el siguiente desafiante del ruso y campeón mundial Semicompleto, Dmitry Bivol. La Asociación Mundial de Boxeo rechazó una solicitud presentada por Matchroom Boxing del promotor Eddie Hearn, para otorgar una exención al campeón de la AMB. Informó Boxingscene.com.

La noticia esfumaría el enorme negocio que ya imaginaba Hearn, enfrentar a Bivol con Joshua Buatsi, invicto 16-0, con 13 nocauts, es medallista olímpico, bronce en peso Semicompleto en Río de Janeiro 2016, nació en Accra, Ghana, vive en Londres, pero boxeador de media tabla, por lo que Bivol sin obstáculo, estaría listo en mayo para la revancha con Saúl “Canelo” Alvarez, enorme bolsa por sus servicios, transferencia bancaria en millones de dólares.

Oscar de la Hoya, promotor del mazatleco “Zurdo” Ramírez, ex campeón mundial Supermediano con récord de 43-0 y 29 nocauts favorables, debe estar feliz por el curso que toma el futuro de su dirigido.

Escenarios: El ganador de Bivol y “Zurdo” Ramírez, enfrentaría a “Canelo”, sin embargo, el tapatío no quiere nada con el sinaloense. El jalisciense enfrentaría en revancha al ruso aun perdiendo con Gilberto. Bivol podría renunciar al campeonato mundial, realizar una pelea de mantenimiento, y enfrentar a Saúl Álvarez en mayo. El campeón mundial Supermediano no enfrentaría a Bivol si éste ya no es titular mundial. Que los promotores, Oscar de la Hoya y Eddie Hearn con el mánager de Bivol, Vadim Kornilov, se reúnan y lleguen a un jugoso acuerdo económico para que el “Zurdo” dispute el campeonato mundial después de la revancha del ruso con el tapatío. Habría subasta para conocer qué promotora montaría la pelea Bivol-“Zurdo”, Golden Boy Promotions o Matchroom Boxing.

La afición que apoya a “Canelo” sólo tiene un presupuesto, espera que supere a “GGG” en septiembre, y a Bivol en mayo. Un segundo revés consecutivo para Álvarez, sería el inicio del final de su carrera…

Y por ahí estaré atisbando.