Cambio de planes para Oliver Pérez

Un inesperado contrato con Diamondbacks de Arizona, llegó a cambiar momentáneamente los planes de retiro al pitcher mexicano Oliver Pérez, quien a sus 40 años de edad, tiene un lugar en las Ligas Menores con posibilidad de ser tomado en cuenta en las Mayores para esta campaña 2022, que arrancará el próximo 7 de abril y en la cual estaría cumpliendo su vigésima temporada en la Major League Baseball (MLB).

En el contexto de una huelga en la Gran Carpa que inició el 2 de diciembre pasado y se prolongó por casi 100 días, el oriundo de Culiacán, Sinaloa, se encontraba planificando su retiro soñado; la idea, según declaró, era iniciar este año lanzando con los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y culminar con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), para posteriormente participar posiblemente en la Serie del Caribe y de ser requerido por la Selección mexicana, disputar el Clásico Mundial de Beisbol que se estaría organizando en marzo de 2023.

“Si llega, bien”, había comentado Pérez, en relación a una posible invitación para jugar la temporada 2022 en las Grandes Ligas.

Y unos días después el llamado llegó por conducto de los Diamondbacks de Arizona, sumándose de inmediato a los entrenamientos que la organización desarrolla en la Liga del Cactus. Sin embargo, su permanencia será determinada una vez concluido el Spring Training, pues ha condicionado la estancia a jugar en las Mayores, de lo contrario, si se le ubica en las Menores, su decisión será retornar a México para incorporarse a los Toros y seguir con el plan original del retiro.

Oliver Pérez, serpentinero zurdo, fue contratado por los Padres de San Diego como agente libre amateur en 1999. Con ellos hizo su debut en 2002. Al día de hoy, ha jugado en las Grandes Ligas para Padres de San Diego, Piratas de Pittsburgh, Mets de Nueva York, Marineros de Seattle, Diamondbacks de Arizona, Astros de Houston, Nacionales de Washington y los Indios de Cleveland. Con la franela de la Selección mexicana de beisbol ha participado en los Clásicos Mundiales de Beisbol de 2006, 2009, 2013 y 2017.

Con 19 temporadas en el beisbol de la MLB, Pérez registra de por vida una marca de 73 juegos ganados, 93 perdidos y una efectividad de 4.34, además de 1545 ponches recetados en 1461.2 entradas lanzadas.

“¿Qué tiene que demostrar Oliver en este año?”, le preguntaron al legendario ligamayorista.

“Simplemente disfrutarlo como lo he hecho últimamente, prepararme físicamente para tomarlo de la manera más profesional e irme bien, no nada más porque este es mi último año nada más voy a venir a sentarme y voy a esperar que pasen las cosas, voy a seguir luchando como siempre lo he hecho, trabajando día a día para mantenerme saludable, que es lo más importante y disfrutar el juego que al final del día es un deporte y es un juego”, enfatizó.

De cualquier manera, Oliver Pérez, es ya una leyenda para el beisbol mexicano al inscribir su nombre con el récord como el pelotero con mayor número de temporadas en Grandes Ligas al acumular la 19, a reserva de que la que está por comenzar se convierta en su vigésima.

Así las cosas, los dos taponeros más experimentados; Oliver Pérez, y el único mexicano ganador de tres anillos de campeón de Serie Mundial, Sergio Romo “El Mechón”, tendrán oportunidad de seguir mostrándose en MLB y luchar porque no sea este su último año en el mejor beisbol del planeta.

