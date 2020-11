“Camarón” Zepeda y su parecido con “Sal” Sánchez

Fue en marzo de 2017 en el Parque San Rafael cuando conocimos a Willliam “Camarón” Zepeda. El periodista tapatío, Luis Ignacio Luna, en la crónica aquella noche para la televisión, observó los primeros movimientos del “Camarón”, quien se enfrentaba a Gabriel Gollaz Valenzuela, para decir que tenía mucho parecido físico y boxístico al legendario Salvador Sánchez.

En la transmisión, el también periodista Jesús López, enriqueció el comentario; Zepeda es oriundo de San Mateo Atenco, entidad que se localiza cerca de Santiago Tianguistenco, la tierra que vio nacer al gigante Salvador Sánchez.

Ayer William “Camarón” Zepeda confió que en varias ocasiones le han dicho que tiene parecido físico y boxístico con Salvador Sánchez, “me lo han mencionado los aficionados, muchos comentaristas, también los de mi promotora Golden Boy. Me causa mucho orgullo esa comparación, es una responsabilidad, porque no a cualquiera se le puede hacer una comparación así. Salvador Sánchez hizo su propia historia, ahora me toca hacer la mía.

- ¿Cómo se inició en el boxeo?

- Inicié a los 13 años. Me gustaba el deporte, pero mi papá me metía al futbol, al basquetbol, natación, atletismo, no me preguntaba cuál deporte me gustaba, y no me vía entusiasmo; un día me preguntó cuál deporte quería practicar, le contesté, quiero boxeo.

- ¿Considera que su pegada es respetable?

- Es una pegada respetable, no impresionante, la acumulación de nocauts en mi récord, es porque sé llevar al rival a modo de frustración, y conecto muy bien a las zonas blandas.

- ¿Se siente cómodo en los pesos Ligero?

- Me siento cómodo en peso Ligero, mis peleas han sido ante rivales más altos, con mayor alcance, he aprovechado mi distancia. Soy un peleador fuerte.

- ¿Quién es su mánager o entrenador?

- Mi entrenador oficial desde hace 10 años es el cubano Carlos Enrique Duarte. Jaime Picos es mi manejador.

- ¿Qué empresa lo promueve?

- Golden Boy ha montado mis cuatro recientes peleas.

- ¿A qué boxeador admira?

- Admiro a varios: Ricardo “Finito” López boxeaba bonito, fuerte, no se dejaba pegar, y abajo del ring muy centrado. También admiro a Salvador Sánchez, Juan Manuel Márquez de gran corazón, nunca se dejó caer a pesar de que tuvo peleas fuertes.

- ¿Cuáles son sus planes en el boxeo, además de convertirse en campeón mundial?

- Dejar marcado mi nombre en los primeros planos del boxeo mexicano y mundial, que sea reconocido, así quiero que hablen de William “Camarón” Zepeda”.

William Zepeda concluyó sus estudios de preparatoria, tiene 24 años de edad, inmaculado en 22 peleas con 20 nocauts. Estatura 1.75 metros.

Y por ahí estaré atisbando.