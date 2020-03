Boxeo tapatío, a prevenir el coronavirus

Mánagers y entrenadores del boxeo tapatío tomaron medidas para prevenir el coronavirus. Cerraron gimnasios, invitaron a sus alumnos para que entrenaran en sus casas; también permitieron, a partir del jueves, que cuatro o cinco boxeadores profesionales retornaran a la sala de entrenamientos, pero antes desinfectaron costales, peras y otros aparatos.

Daniel Guzmán, entrenador de la Selección Jalisco de Boxeo Amateur, y director técnico de la Asociación de Boxeo de Aficionados de Jalisco dijo que “tenemos a los muchachos trabajando de manera individual, son trabajos técnicos y de resistencia, como hacer sombra cinco o cuatro minutos; cinco asaltos de mancuerna; de cuerda, tres asaltos o 10 minutos; depende del día. Por indicaciones no podemos arriesgar a los muchachos, los mismos padres de familia tampoco los arriesgan. Les enviamos la tarea para que la hagan en el patio de su casa, en el gimnasio que tienen en sus casas algunos papas”.

El mánager Toño Jáuregui, cuyo gimnasio se localiza en el barrio de Santa Cecilia, dijo que “hemos tomado las precauciones; por las mañanas llego y limpio todo, desinfectando con agua y cloro, con un atomizador limpiamos los aparatos, y todas las partes que hay en el gimnasio, como se recomienda. De antemano ya saben que no pueden venir enfermos a entrenar, y sólo vienen cuatro o cinco, son boxeadores de alto nivel que no pueden dejar de entrenar, lo hacen a dos o tres metros de distancia uno de otro”.

Jorge Vaca, ex campeón mundial Welter CMB, cuyo gimnasio se encuentra en San Agustín, mencionó que “el jueves abrí, y les informé a todos que no deben venir con síntomas de gripa. Limpié el gimnasio con cloro y pinol. Los días que no abrimos les dejé de tarea a los muchachos que hicieran rounds de sombra y cuerda, y que tuvieran sus precauciones”.

Gerardo Marrón, con su gimnasio en la colonia 18 de Marzo dijo que “todos los boxeadores entrenan en sus casas, les dejé de tarea rounds de sombra, de cuerda; abrí el jueves, limpio el gimnasio con cloro, con pinol, y están entrenando tres boxeadores, llegan, se ponen en sus manos gel desinfectante, y entrenan a tres metros de distancia uno de otro”.

Y por ahí estaré atisbando.