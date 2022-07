Biden y Trump ‘en la lona’

En la elección presidencial estadounidense del 2024 -hipotéticamente- ¿quién tendría la preferencia?: Biden o Trump. La realidad es que ninguno. Porque esa realidad nos muestra que Biden -hoy de 79 años de edad- es un político muy experimentado, debilitado políticamente y que ya luce cansado. Mientras que Trump, quien tiene un arrastre de popularidad extraordinario, pero que tiene encima de él a un Congreso que ‘lo está acabando’ con las audiencias sobre los desmanes del 6 de enero del año pasado.

Muy al margen del éxito o fracaso de la actual administración o del carisma ‘trumpiano’, ambos personajes tienen en contra a sectores sociales importantes y muchos de ellos dentro de sus mismos partidos.

Una reciente encuesta de The New York Times/Siena College Research Institute señala que una gran mayoría de demócratas quiere que alguien que no sea el presidente Joe Biden sea el candidato de su partido a la Casa Blanca en las elecciones del 2024. Solo el 26 por ciento dijeron que preferían a Biden, mientras que el 64 por ciento señalaron que quieren a otro candidato. Las cifras coinciden con la medición que hizo el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Harvard en coordinación con The Harris Poll, que muestra que siete de cada diez estadounidenses no quieren que el presidente Biden aspire a la reelección. El 45 por ciento de los entrevistados lo ven como un mal mandatario. Y lo que es catastrófico para Biden es el estudio de la compañía Civiqs -análisis de opinión y encuestas- que indica que el nivel de apoyo popular de Biden ha registrado un nuevo mínimo en la última semana, al caer por debajo del histórico del 30 por ciento. Solo el 29 por ciento de los norteamericanos aprueban su gestión y el 58 por ciento lo evalúa negativamente.

La situación de Donald Trump es muy similar. Entre los republicanos, el controvertido ex presidente tiene el apoyo del 49 por ciento, pero tiene en su partido a un oponente -de línea política muy similar- que cada día luce más fuerte: Ron DeSantis, gobernador de Florida, quien en sondeos recientes aventaja por una mínima diferencia a Trump en la preferencia para ser nominado. Pero las desventajas más fuertes son las revelaciones que han surgido en las audiencias del Congreso donde se analiza hasta donde fue el ‘cerebro’ y provocador de la invasión al Congreso hace año y medio, además de quebrantar la ley en su afán de nulificar la elección en donde buscaba la reelección. Las conclusiones lo señalan como responsable en todos los sentidos. Pero si pudiera salvar el escollo y estar en la boleta electoral, para ese entonces llegaría debilitado y habría perdido a muchos seguidores que en el proceso de investigación se han ‘quitado las vendas de los ojos’ ante la realidad de su ego de poder.

Estamos a dos años de la elección y Biden y Trump están en la lona. En el panorama de los demócratas no hay -hasta el momento- candidatos que ‘saquen la cabeza’ y que garantice poder sobreponerse a una actual débil administración, mientras que los republicanos deberán pensar dos veces sobre su candidato, para no caer en los extremos de la era de Trump y recuperar la confianza de las minorías.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net