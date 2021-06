Bicentenario de la declaración de Independencia

Pues esta semana, después de las heroicas elecciones que tuvieron lugar el pasado fin de semana, que provocan sin lugar a dudas que uno ande como desesperado, tratando de lambisconear a alguno de los poderosos para poder comer de las migajas que sobran en su mesa, esto es, que le den a uno un hueso para poder roer y mamar de la ubre pública durante la próxima temporada.

Y es que aunque nominalmente somos un país federalista, somos en realidad un país terriblemente centralista. Una prueba de ello es que el INE se ha dedicado a comunicar que hubo una participación exagerada, cuando en Jalisco esta fue de 47%, que es perfectamente normal en estas elecciones intermedias, pero como desde México tienen ganas de decir que hubo un gran entusiasmo, pues nos la tragamos entera y decimos que hubo una gran participación. Otra cosa que me inquieta es que, sin estar en revolución, fueron unas elecciones violentas, o ¿qué es lo que esperan, que entre la gente a la casilla en un tanque de guerra? Violentas sí fueron.

Pero por este acontecimiento parece que dejan de tener importancia otras conmemoraciones como la que se celebra el día de hoy, que si bien nadie se acuerda, pero deberíamos recordar.

Fue en 1821, gracias a la actividad principalmente de don Pedro Celestino Negrete, Antonio Gutiérrez y Ulloa, y de otros generales de la Nueva Galicia, quienes precipitaron la proclamación de la Independencia nacional, iniciada ya once años antes por don Miguel Hidalgo y Costilla. Es extraño porque en general seguimos las instrucciones de la gran capital y para efectos nacionales la declaración de Independencia se hizo hasta el 26 de septiembre de 1821, sin embargo, el 13 de junio de ese año en San Pedro Tlaquepaque, los antes citados militares y otros más, procedieron a declarar la Independencia, la que fue aceptada por el señor obispo y provocó la huida de José de la Cruz. Esta declaración generó que en otros pueblos de Nueva Galicia se jurara la Independencia: en Zapotlán, Tequila, Colima, Tlajomulco, entre ellos.

No veo que ninguna autoridad tenga el menor interés en recordar este evento histórico, a pesar de que estamos en un estado refundido, refundación que se deberá a otros aspectos, pero no a los históricos. Considero que debería conmemorarse, si no se quiere por motivos históricos, sí por visitar la hermosa casa donde se firmó dicha acta de consumación, que todavía se encuentra en buen estado, en la población de San Pedro y que daría lugar a una foto de prohombres de gran interés para los gobernados, a los que nos gusta ver a nuestros padres patrios en monumentos históricos y mucho más si los referidos padres conscriptos deciden hacerse fotos rodeados de pueblo, lo cual es más extraño por la pandemia pero que bien vale contagiarse del virus, ya que según anunció nuestro híper médico ultracientífico, futuro premio nobel y declamador, ya la vencimos.