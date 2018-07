Así las cosas

Antes un Chivas contra Cruz Azul en casa de los rojiblancos era todo un suceso, garantía de estadio lleno, expectación toda la semana y cobertura total de los medios locales y nacionales.

Hoy, mis queridos gambeteros, no sé ni qué esperar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hay un gran grupo de afición que quiere al club, pero no quiere a la directiva, y presume en redes que hará una revolución en la misma casa de Chivas, en esa donde Matías Almeyda, el último ídolo del Rebaño, levantó el título de Liga hace más de un año.

La idea es que muchos aficionados llevarán máscaras de grandes ídolos del pasado y al minuto 19’06’’ se las pondrán en señal de molestia con una directiva que, creen, prioriza lo económico ante lo deportivo.

De lo que se ha filtrado, la verdad es que estos “revolucionarios” son apenas unos debutantes, y que hasta en su grupo ya hay fricciones, porque algunos no quieren apoyar en nada al Guadalajara en temas monetarios, mientras otros siguen y siguen comprando la prendas de su amado equipo y las mejores entradas sin importar el proyecto de boicot.

Desde el club ya les advirtieron que es ilegal portar máscaras en un estadio y que si quieren apegarse a reglamento los pueden sacar del inmueble y por ahí hasta incrementar su pena, como vetarlos un tiempo o despojarlos de sus chivabono.

El problema ya llegó hasta los medios, muchos que defendían al Rebaño a capa y espada, ahora están del lado de este grupo, por lo que le han dado mucha difusión en sus respectivos canales o periódicos, apoyando la caída de varios directivos, obviamente, generando malestar a los de pantalón largo.

Por eso les digo que no sé qué esperar, aunque siendo sinceros, es un Chivas vs. Cruz Azul, así que me atrevo a decir que habrá un lleno total, ya sea de chivahermanos o con los miles de seguidores que tiene La Máquina aquí en Guadalajara. Al tiempo.



No la compren

Que no los engañen, la decisión del cese de Juan Carlos Osorio ya está tomada, sólo que Yon de Luisa no quiso estrenarse con malas noticias.

El ahora mandamás de la Federación Mexicana de Futbol también hizo una estrategia inteligente y es que sabe que si ahorita anuncian la salida del colombiano, los medios le exigirán nombres para el timón tricolor, algo que no tiene prisa de elegir.

Ellos apuestan por cinco de gama alta, titulares como quien dice, pero a ver si no terminan con uno que consideraban banca.

Por cierto, eso de que las televisoras no tienen injerencia en las decisiones que se las crean en otro lado, al fin y al cabo hay quien dice que los nuevos integrantes de la FMF son como cuando en la cáscara callejera ponías a jugar al menor de tus hermanos y rápido gritabas que era de chocolate.

@dongambetero