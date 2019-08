Armas, impunidad y mitos contemporáneos

Hasta los genios se equivocan. Esto ha sido una constante en la historia. Estamos inmersos en afirmaciones ampliamente aceptadas, parte de una especie de “sabiduría convencional”. Ejemplos sobran. Pasan décadas para que sean modificadas teorías emblemáticas como que la tierra era plana y que el sol giraba alrededor de la tierra.

En la actualidad encontramos ejemplos, argumentos que de repetirse tantas veces se dan como ciertos. Este es el caso de la teoría sobre las matanzas masivas en Estados Unidos: a mayor disponibilidad de armas, más matanzas masivas. Sucede lo mismo en México con la corrupción: a mayor impunidad mayor corrupción. En estos casos los “expertos” alegan altos niveles de correlación.

En su visión, si estas variables se eliminan, el problema queda resuelto. Desafortunadamente, no es tan fácil. Me explico con un ejemplo. Durante siglos se afirmaba que eran las alas y plumas las que hacían volar a las aves. Esta inferencia venía de la observación; todas las aves que vuelan tienen alas. Había correlación total. Por lo tanto, si el ser humano quería volar, necesitaba alas. No resulto tan fácil. Durante siglos, muchas personas fallaron en todos sus intentos de lograr el sueño de imitar a las aves. Precisamente porque, aunque sí hay correlación entre alas y volar, no hay una relación causal. Es decir, tener alas no es condición suficiente para lograr ese objetivo.

En esta premisa se invirtieron decenas de años en experimentos, se produjeron alas de todos los tamaños cubiertas con todo tipo de plumas y los valientes “conejillos de indias” subían a las montañas o a las catedrales más altas y se lanzaban al abismo. Después de cada fracaso, en vez de cambiar la premisa original, los ingenieros regresaban a sus escritorios a diseñar alas más grandes con más plumas. El resultado: el mismo. Más trabajo para los enterradores.

Las mejores prácticas de la época, las observaciones y las teorías no funcionaban. Entonces, ¿cómo es que ahora podemos volar, inclusive sin alas, como es el caso de los helicópteros? El que rompió el mito fue Daniel Bernoulli, un científico suizo-holandés que introdujo la Teoría Dinámica de los fluidos. Esta teoría creó las bases para la aerodinámica que explica la creación de la fuerza de levantamiento o sustentación a través de el aumento de la velocidad del flujo del fluido con la disminución de presión y viceversa con respecto al aire. Esta teoría no tiene nada que ver con plumas o alas. Tiene que ver con causa-efecto.

Lo mismo sucede hoy en el caso de la correlación entre disponibilidad de armas para la población norteamericana y disparos en masa. Se asegura que, a mayor disponibilidad, más matanzas masivas. Allí están las observaciones. Sin embargo, Estados con las mayores cantidades de armas per cápita en EU como Alaska (61.7%), Idaho (56.9%), Wyoming (53.8%) y Montana (52.3%) teniendo los índices más altos no reportan ni un solo episodio de disparos en masa en toda la historia. Por otro lado, ¿porque California con solo el 19.8% per cápita y la Florida con 32.5% tienen los records de matanzas en masa, 20 y 11 episodios respectivamente desde 1982? (Fuente: https://www.cbsnews.com/pictures/gun-ownership-rates-by-state/45/ y Statista 2019).Esto demuestra que el problema no es tan sencillo y que existen otras “causalidades” importantes, no solo la facilidad de obtener armas.

En cuanto a la impunidad y la corrupción, (correlación y causalidad) queda para la próxima columna.