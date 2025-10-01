Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Ricardo Humberto Hernández Coronado, un ex funcionario aduanero detenido hace unos días por su presunta relación con el caso del fallido operativo “Rápido y Furioso”, implementado en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El ex funcionario de la Central de Operación Aduanera fue detenido en Hermosillo, Sonora, luego de que agentes de la Policía Federal Ministerial le cumplimentaron una orden de aprehensión, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Indicó que luego de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), el juez determinó procesar a Hernández Coronado, por su probable responsabilidad en el delito de introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se le dictó prisión preventiva oficiosa quedando preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS-Sonora”.

Según las investigaciones de la FGR, entre 2009 y 2010, Hernández Coronado, permitió el ingreso a México de armamento de uso militar proveniente de Arizona, Estados Unidos, a través de la línea fronteriza, sin contar con permiso de la autoridad facultada para la importación de dicho armamento.

CT