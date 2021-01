Para que las comparaciones tengan una utilidad, y me refiero específicamente al contexto de pandemia que enfrentamos, grave y doloroso en el mundo, el contraste se tiene que hacer lugar por lugar, es decir, comparar los datos de ayer con los de hoy aquí y ahora. Jalisco vs Jalisco, para decirlo en otras palabras, o Guadalajara vs Guadalajara.

De nada sirven promedios ni ubicación arriba o debajo de las medias nacionales o internacionales cuando la gravedad de la pandemia aquí y ahora reclama acciones urgentes que no se van a tomar con base en los resultados de comparaciones con otras ciudades, otros estados u otros países.

Hay que enfocarse en el día a día, en la necesidad apremiante de cortar las cadenas de contagio, aquí; de ampliar ahora los espacios en los hospitales, tanto camas de hospitalización como en unidades de cuidados intensivos con ventiladores, con el personal de salud correspondiente (lo más difícil) y de reiterar una y otra vez que en la medida de lo posible y quizá un poco más allá, nos quedemos en casa y extrememos precauciones.

Una de las pocas utilidades en el encierro primario de cinco días en Jalisco, con voces de alarma que verdaderamente nos asustaron y nos llevaron a la reclusión casi total, fue que aprendimos a organizarnos de manera que no faltara el sustento en el hogar, hablo, por supuesto, en términos generales.

Nos fuimos adaptando para el trabajo, para el cuidado de los hijos, para las compras, para la cooperación y la relación con familiares, amigos y vecinos, nos solidarizamos en la medida de las posibilidades de cada quien; muchos negocios, particularmente los no esenciales, se las ingeniaron para mantenerse en pie, se transformaron, cambiaron temporalmente de giro; personas con una mejor situación económica consumieron en demasía para contribuir al mantenimiento del mercado interno.

Desde un principio se nos dijo que la epidemia sería larga y el propósito de esta estrategia de mitigación, como lo ha recordado puntualmente Tzinti Ramírez, directora del Departamento de Relaciones Internacionales, Economía y Ciencia Política del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, especialista, entre otros temas, en las diferentes estrategias que se han ejecutado en el mundo, era que no se colapsara el sistema de salud en ninguna ciudad o estado, por supuesto que no sucediera en el país como se ha logrado por poco más de diez meses.

El primer caso de rebasamiento de la capacidad hospitalaria se dio en Acapulco y la actuación fue inmediata para ampliarla. Lo mismo en Tabasco y más tarde en Nuevo León. Pero se fue dando de manera paulatina. En estos momentos, los niveles de ocupación hospitalaria son muy altos, prácticamente en todo el país salvo Campeche, Chihuahua, que va saliendo de una situación muy crítica; y Chiapas. Y aquí no se trata de comprar sino de reconocer una realidad que es distinta de un lugar a otro, de una ciudad a otra en un mismo estado. Disponer de esta información que sirva para aprender de experiencias ajenas, no para vanagloriarse por nada; mucho menos para consolarse o minimizar.

Vivimos en Jalisco el peor momento desde que la pandemia alcanzó estas tierras. No es tiempo para confiarse ni bajar la guardia. Llegará el día en que la ciudadanía pase las facturas que haya que pasar si juzga que las decisiones con respecto a la pandemia que se han tomado estuvieron motivadas por intereses electorales, económicos o de poder. Mientras tanto, toca ser prudentes y solidarios, cuidarnos y cuidar.

Una vez más creo que es importante recordar que una pandemia, como su nombre implica, es mundial. Las descripciones que se han hecho aquí y en otras partes del orbe, sobre su evolución, prácticamente se han cumplido como si fueran vaticinios (curvas, picos, primeras, segundas y terceras olas), con las diferencias propias de un lugar a otro en las que habría que incluir las de nivel de desarrollo económico, educativo, cultural e idiosincrático; las condiciones de bienestar y salud de la población; el número de habitantes; y los sistemas y las clases políticas que también han tenido que ver, entre muchos otros, como quién, cómo y por qué toma las decisiones que afectan a todos.

En esta semana Jalisco ha roto récords de hospitalización y dolorosas defunciones casi todos los días, esto tiene que parar aquí y ahora. ¿Depende de decisiones de gobierno? Sí y reitero, llegará el momento de pasar facturas, pero en este momento depende fundamentalmente de nosotros, de usted y de mí, de los ciudadanos de a pie que enfrentamos como nunca en nuestra historia de vida una pandemia de esta magnitud y, ahora sí que, virulencia. Aquí y ahora, nos toca ser prudentes, responsables, cuidadosos, solidarios. #NosNecesitamosJuntos #YoMeQuedoEnCasa.

