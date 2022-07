Andrés, ¿seguirás jugando al mesías, ahora con la pobreza franciscana?

Andresito, ahora sí ya te llegó el agua a los aparejos, pues al ya no tener recursos de dónde echar mano, quieres pasar de austeridad republicana a pobreza franciscana, ya ni tu avión pudiste vender; ¿qué será lo primero que recortarás?, ¿el presupuesto para el próximo año?, porque como ya dijiste que la nómina del Gobierno no tendrá cambios y se respetará, lo mismo tus obras faraónicas que no recortarás, obras realmente innecesarias.

¿Seguirás financiando tus caprichos?, ¿ahora de dónde echarás mano?, pues ya desmantelaste a las instituciones y dejaste casi sin fondos a los municipios, lo que es una canallada; y como te das cuenta que van mal las finanzas, te sacas de la manga que lo que sigue es la pobreza franciscana, la cual ya existe en la mayoría de los mexicanos con tus metidas de pata, pues si hubieras hecho una Reforma Fiscal de verdad al principio de tu sexenio, esto no nos estaría pasando, ya que lo que vemos es corrupción, ineptitud y mentiras.

¿Crees que por frenar los viajes al extranjero de tus funcionarios se podrá sacar al país del hoyo?, pues ya dijiste que no habrá despidos ni baja de salarios a los que laboran en las dependencias federales, ya que ellos tendrán asegurados sus salarios y aguinaldos, lo mismo la continuación de tus obras, pues esos son sagrados, ¿será esto la pobreza franciscana?

Lo que sí te puedo decir es que rebajando sueldos a los funcionarios y limitando sus viajes al extranjero y sus viáticos y no cambiarles vehículos, no lograrás lo que te propones y nos dices: “para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin deuda, sin solicitar deuda, sin aumentar impuestos, sin aumentar al precio de gasolinas, la fórmula es sencilla: cero corrupción y austeridad para liberar fondos para el desarrollo”.

Pero en tu mañanera, cuando se presentó quién es quién en los sueldos, se señalaron sólo 11 funcionarios con un sueldo superior al tuyo. ¡Ay Andrés!, ¿de verdad crees que si les rebajas el sueldo a estos funcionarios para que reciban un salario inferior al tuyo, con eso vas a lograr el ahorro que buscas?, creo que para lograr en realidad tener los fondos suficientes para seguir con tu tan mentada transformación, lo que se requiere es terminar de verdad con la corrupción que existe en tus allegados y lo desestimas; y eso lo lograrás cuando termines con la impunidad que existe en el país.

Al respecto Andresito, criticaste que antes el Gobierno era una carga para el pueblo, porque no sólo tenían privilegios, sino que los sueldos eran altos.

Nos dijiste que “lo que costaba mantener el tren de vida de los altos funcionarios públicos y lo que se robaban y todo quedaba en el mismo Gobierno, por eso hablo de que el Gobierno estaba ensimismado, lo que ingresaba era para el pago de sueldos elevadísimos, de prestaciones para la burocracia dorada, porque era una forma de sobornar a los funcionarios”.

Pero, aunque tienes parte de verdad en lo que dijiste anteriormente, lo que en realidad nos dañó fue la tremenda corrupción y es en lo que deberías enfocar todas tus baterías, acabar con la tradicional corrupción e impunidad que es lo que realmente nos hace mucho daño.

Quieres que exista pobreza franciscana, pero ésta ya es real en nuestro país, porque la mayoría vive en ella, pero nos prometiste traer bienestar y prosperidad, lo cual seguimos esperando, o sea que eres puro cuento.