Andrés, ¿por qué le temes a la marcha?

Recuerda que la marcha de este domingo es en defensa del INE y no contra ti, por lo que ya basta de insultarnos y mucho menos llamarnos “personas racistas, clasistas y muy hipócritas”, aparte de que dices que no le tenemos amor al pueblo, ¿qué crees que somos nosotros sino parte del pueblo?, de ese pueblo bueno al que tú tanto aludes, pero como siempre haces división y por lo que veo no nos consideras parte de ese pueblo bueno; recuerda que hay en el país oposición y eso creo que es lo que somos, sólo por no estar de acuerdo en todas tus ocurrencias.

¿Cómo puedes insultar a los que se oponen a ti?, si vivimos todavía en una democracia y tenemos derecho a expresar nuestro sentir; deja ya de querer dividir a México y actúa como lo que se supone eres: el Presidente de todos los mexicanos. Por lo mismo no queremos que nuestro Presidente nos insulte sólo por no pensar como tú y no estar de acuerdo con tu administración y mucho menos creer en tu mentada cuarta transformación, deja de etiquetarnos, ya que toda nuestra sociedad forma parte del pueblo mexicano.

La marcha organizada por diferentes sectores de la oposición, es para mostrar el apoyo al INE frente a tu iniciativa de cambios y que después de tantos años de lucha, para darle autonomía al proceso electoral, queremos conservar y poder seguir con elecciones libres y democráticas como fue en la que llegaste tú a la presidencia, recuerda que sin el INE no hubieras llegado al lugar en donde estás.

Por las redes está circulando un video que se desempolvó en donde defiendes al INE y su modo de conformar su Consejo, pero esto es cuando fuiste oposición, ya que ahora en el poder quieres aferrarte a él, dejando a tu partido en el poder y con la potestad de manipular las elecciones en tu favor, volviendo a implantar en el país un sólo partido en el poder y mantener a los otros partidos sin posibilidades, esto sólo para que vea el mundo que seguimos siendo un país democrático.

Andrés López, así te refieres a Lorenzo Córdova: “él fue promovido con el propósito de que los neoliberales conservadores, corruptos, simularan que en México hay democracia”, pero lo que vemos es lo que tú quieres hacer al cambiar al INE, simular la democracia y manipular las elecciones desde el poder como se hacía cuando sólo podía ganar un sólo partido.

Volviendo a la marcha, en tu mañanera ya cambiaste de opinión y ahora cínicamente estás promoviendo que la marcha no llegue al Hemiciclo a Juárez para no agraviarlo y llegue al Zócalo, que de todos modos tú no estarás en tu palacio, ya que como es tu cumpleaños estarás en una gira por el sureste, por supuesto festejándote y dejando que tus seguidores convoquen también para el domingo al Zócalo, para el festejo de tu cumpleaños y un partido de béisbol; no ves que con eso sólo provocas una confrontación entre tus seguidores y el pueblo que no está de acuerdo con las reformas del INE y que pretende defenderlo, pero no te preocupes, la marcha terminará en el monumento a la Revolución.

Ya basta de descalificar a tus adversarios y pensar que están contra ti, recuerda que eres pasajero y ya está por terminar tu período, lo que se quiere es defender las instituciones y sobre todo la democracia que tanto tiempo y esfuerzo ha costado obtener, recuerda que en los últimos años hemos visto ya tres partidos en el poder, así que sí existe la alternancia y todo gracias a la autonomía del órgano electoral.

Deja de agraviarnos y dividir al pueblo, pues los mexicanos somos uno, pero como tú te has empeñado en querer dividirnos ya se cree que son dos Méxicos. Ponte a gobernar para todos y deja de ser mesiánico, y si necesitas ayuda búscala, pero no en tus subalternos que como borregos mueven la cabeza al son que les toques, déjalos que tengan su criterio propio.

Deja tu soberbia a un lado y ponte a gobernar.