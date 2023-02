Andrés, llegó el día de la marcha

La marcha es lo que te tiene en el borde de tu desquiciamiento, por lo cual sacaste el cobre y te presentas como lo que verdaderamente eres: un grosero.

Ya dijiste que los que estén a favor de la corrupción marchen el domingo, pues los que van son “los que quieren que continúe el régimen en el que todos los intereses cuentan menos el del pueblo”, que no se diga que les importa la democracia, que todo está manipulado por un grupo de corruptos del conservadurismo que no quieren que cambien las cosas.

¿Que los que estén a favor de la marcha no son pueblo?, o ¿a cuál pueblo te refieres?, al que tú comandas y manipulas y cree todavía en todas tus mentiras o en el que ya abrió los ojos y está luchando por México, por defender las instituciones que todavía tenemos, o quieres seguir dividiendo al país en dos bandos, el de los conservadores malos y el de tu pueblo bueno.

Ya vimos cómo nulificaste a la CNDH y ahora quieres convertir al INE en algo peor y para lograr tu mentada transformación puedes decir cualquier barbaridad, pero no te pases de listo, recuerda que eres el Presidente de todos los mexicanos y no el “bullyador” del recreo de tu infancia, por lo que cuando insultes, recuerda la investidura que tienes y que eres el hombre más poderoso del país y que tienes micrófonos y cámaras frente a ti, que no podrían seguirte el paso en tus insultos si no los tuvieran, como vimos el otro día que soltaste un récord de insultos en un segundo llamando a los que irían a la marcha en defensa del INE, “rateros, racistas, deshonestos, hipócritas, ladinos y simuladores”, qué capacidad de insulto tienes, pero vemos que la confrontación es tu estrategia política.

Ya no nos digas: “No me salgan con que la ley es la ley”, pues sí y es lo que juraste al tomar tu investidura de Presidente, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la cual vemos que ya no te importó y buscas la manera de acabar con ella, como todo un gandalla, haciendo valer tu mayoría simple por medio de leyes secundarias como es tu famoso “Plan B”.

Andrés, estás tratando de poner fin a un compromiso que adquirió el pueblo de México al confiar en nuestras autoridades electorales por más de 30 años en los que existe el pluripartidismo y la democracia que hemos logrado, que sí puede ser perfeccionada, pero con tu intento de reforma al INE, pondrías en riesgo a México y a nuestra democracia en las elecciones del 2024, las cuales con tu plan serían menos libres y menos justas, lo que sólo lograrías hacer daño a la legitimidad del Gobierno de nuestro país y abrirías aún más el espacio para que los cárteles criminales afirmen su poder.

México contigo está enfrentando muy duras pruebas, pero si se logra sortearlas se pudiera abrir un espacio para el progreso del país y no caer en el autoritarismo, recuerda que llegaste al poder por una decepción de los mexicanos en los partidos que nos gobernaban y que no cumplieron con las expectativas esperadas, las cuales tú tampoco lo estás logrando y cada día el pueblo se decepciona más de ti y tu movimiento, ya que llegaste con grandes promesas y a la fecha no vemos los resultados.

Los demócratas mexicanos están luchando por defender las instituciones logradas a la fecha y sus ideales.

Esperamos que la marcha del día de hoy sea un éxito y abra más ojos y nos una más a los mexicanos en lugar de dividirnos y así hacerte ver que lo que queremos es un México unido, con sus instituciones y sus leyes.