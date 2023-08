Andrés, dices que “no existe polarización”

Insistes en tus mañaneras que en México no existe polarización, después de que tú viniste a ponerla en la mira de los mexicanos, al separar a ricos de pobres, a los de arriba y los de abajo, a tus seguidores contra oligarcas y conservadores, y todavía hasta el día de hoy mencionas que los de arriba nunca tomaron en cuenta a los que creen en ti y todas tus mentiras, ¿esto no es polarización?

Por el momento traes encima a la ciudadanía por los libros de texto, que te han Estado demostrando todos los errores que tienen, entre ellos, el bajar de la enseñanza de matemáticas a las que sólo le dedican 13 páginas, siendo que debería priorizarse la enseñanza de esta materia que sirve para todo, pues no solo es como tú piensas, en sumar y restar, sino que da lógica para todo en la vida, pero como se ve, tú nunca aprendiste, pues tu lógica es seguir lo tuyo sin importar los demás.

Eso sí, se dedica un apartado para decir que hubo un fraude electoral en 2006 contra ti, Andrés, que por eso no pudiste subir a la presidencia, pero te recuerdo que esto nunca estuvo probado y sí resuelto por las autoridades electorales de que no existió tal fraude, ¿cómo pueden los textos afirmar que se estuvo en contra de ti?, pero la historia es depende de quien la escriba, ¿crees que esto no es adoctrinar a niños de primaria? Primero se les debería de enseñar lo básico, a leer, a sumar, a restar, geografía, historia, etc., pero vemos que pretendes inculcar diferencias entre las clases sociales.

Andrés, primero deberían preparar a los maestros, que los hay muy buenos, pero al día de hoy se han detectado a algunos que están registrados en 10 escuelas. Queremos que de verdad los buenos maestros guíen a nuestros niños en la educación que se merecen, no en la que tú decides, pues tenemos que prepararlos para el futuro, ser competitivos y sacar adelante al país para no llegar al retraso que se tiene actualmente en países que tomas de ejemplo como Venezuela y Cuba. Ya dejar de lado eso de que las élites oprimen a los marginados, pues eso que dices solo crea odio y múltiples perjuicios entre hermanos, ¿no eres Presidente de todos los mexicanos?, ¿por qué nos divides?, ¿solo quieres que los que votaron por ti y todavía te creen sean tus únicos gobernados? ¿Qué pasa con el resto del país? Por lo pronto, estás despertando conciencias en los ciudadanos, esperamos que el pueblo de realidad despierte y en la próxima elección salgan a votar por quien verdaderamente sería el Presidente de todos los mexicanos, no por la continuidad que quieres para seguir dividiéndonos. ¿No te das cuenta de que esto puede resultar en una revuelta, de la cual nunca resulta nadie ganador?

Sobre los libros de texto, ya dijiste que se revisarán uno por uno, pero solo con la flamante y competente secretaria de Educación, y los especialistas que diseñaron los libros y contenido, entre ellos, Marx Arriaga, que en su nombre lleva la carga. Esto solo será para que los creadores de los libros defiendan su postura, lo que debería de ser es que un grupo plural de eruditos, intelectuales, profesores, padres de familia, ciudadanos e instituciones especializadas, revisaran como dices uno por uno los libros y se tomen en cuenta sus opiniones.

“La unión nacional de padres de familia reitera su compromiso a favor de una educación de calidad para nuestros hijos, con apego a nuestra constitución y a las leyes, así como su determinación de mantenerse en un ánimo de tolerancia en la diversidad y de un diálogo constructivo en la pluralidad, propios de una sociedad democrática como la nuestra”, expresó esa asociación civil en su comunicado.

Mira, López, te pido que reflexiones, te vuelvo a reiterar que lo que queremos es volver a sentirnos orgullosos de México y de ser mexicanos.