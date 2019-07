Andrés Manuel, vuelvo a insistir

Estimado Andrés Manuel: aunque te voy a enfadar porque te lo he repetido varias veces, tú quieres y podrías ser un muy buen Presidente de México, pero hay infinidad de acciones que desconciertan totalmente en tu proceder, ya que actúas como si México tuviera recursos infinitos. Esto ha sucedido desde que comenzaste el 1º. de diciembre, que no has valuado prioridades ni consecuencias.

Uno de los grandes errores del que te vas a arrepentir toda tu vida es la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que ya te enfadé de tanto mencionarlo, pero es un error que perjudica a México y doblemente se realiza, es todo el desperdicio y gasto irracional de lo que se invirtió hasta la fecha en el Aeropuerto, que sería una gran maravilla para nuestro país, además muy rentable y un gran atractivo turístico, Aeropuerto que se compararía con los mejores del mundo.

Por otra parte, tú sabes perfectamente y te lo han dicho los mayores expertos en aeronáutica y en todos los ámbitos, que Santa Lucía no es viable y lo peor es que lo que se invierta ahí se va a perder irremediablemente.

Luego la ocurrencia y capricho de la Refinería de Dos Bocas es otro de los grandes errores que sufrirá México.

Ahora Andrés Manuel te pregunto una cosa: ¿de verdad crees en la democracia?; si es así, analiza un poco lo que comentaste sobre la Presa el Zapotillo ahora que se firmó el acuerdo entre el Gobierno de Jalisco y el de Guanajuato para repartir de común acuerdo el agua del Río Verde, que beneficiará a la ciudad de León que tiene 3 millones de habitantes y Guadalajara que tiene 5 millones 200 habitantes, lo que suma 8 millones 200 mexicanos que habitamos Guadalajara y León y tú comentas que es positivo realizar la Presa el Zapotillo pero que hay que preguntarle a los habitantes de la zona, que no llegan a 400; cuál es la democracia? 8 millones 200 habitantes que se van a beneficiar y los comparas con 400 habitantes de Temacapulín, que es muy fácil reubicarlos y ofrecerles una mejor calidad de vida, esto es indispensable y lógico.

Otro gran problema como lo mencionó en su artículo Jaime Sánchez Susarrey: “hay un gran problema que está en el IMSS y el abasto de medicinas, como muchos advierten se avecina una crisis de enormes proporciones que provocará desabasto y pérdida por el manejo de las medicinas, lo anterior deriva de la posición de centralizar todas las compras en la Secretaría de Hacienda por un monto de $17,000 MDP. AMLO está convencido de que no hay otra manera de eliminar la corrupción que supuestamente permea el abasto de medicinas”.

Pero basándome en lo que menciona Jaime Sánchez Susarrey, el remedio está peor que la enfermedad, porque si el IMSS nunca fue ejemplo de eficiencia ahora está peor por la falta de medicinas y sin poder realizar cirugías u otros procedimientos importantes, provocando la agravación o muerte de los pacientes.

Andrés Manuel, te vuelvo a pedir encarecidamente que pienses cómo hacer rendir más el dinero, no simplemente regalándolo como si el país tuviera recursos inagotables.

Otra cosa, ¿por qué la traes contra las instituciones y los órganos autónomos que miden la eficiencia de las políticas del Gobierno Federal y de los servidores públicos?, piensa que las instituciones son realmente positivas para nuestro país y para los mexicanos.

¡Dale otra pensadita a tus decisiones!