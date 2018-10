Allá en la fuente

El “pizanito” del gobernador

Definitivamente Héctor Pizano, ex dirigente del PRI Jalisco y ex titular de la Secretaría del Trabajo, nunca conseguirá una carta de buenas referencias de su ex jefe el gobernador Aristóteles Sandoval.

Cuando se le preguntó al mandatario estatal su opinión sobre el brinco de Pizano a Movimiento Ciudadano, quiso mantenerse al margen, pero no pudo aguantarse la pulla con dedicatoria al neo-emecista.

“Honestamente no me interesa opinar de cuestiones políticas y menos de personajes chiquitos”, dijo el gobernador.

Quiere llorar, quiere llorar… ¿pero no le dolió, pero no le dolió? Ustedes juzguen, parroquianos. Nosotros creemos que hasta le salió barato el calificativo a Pizano.



***



En donde nomás no se ve profesionalismo ni ganas de figurar como protagonistas de la Cuarta Transformación es en los diputados locales electos por Morena.

Ayer brillaron por su ausencia en la entrega de nombramientos a directores ratificados en Tlaquepaque, a pesar de recibir una invitación por parte de la Secretaría de Educación Jalisco.

El próximo coordinador de la bancada, Óscar García, ni sus luces: no hay ni teléfono, ni domicilio, ni oficina donde localizarlo. Y lo mismo María Patricia Meza. Un “baño de pueblo” con los maestros, ahora que se le complicaron los foros de la reforma educativa a Andrés Manuel, no les caería nada mal.

¿O será que llegarán a nadar de muertito?



***



Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, ya fijó postura sobre la salida de su titular Víctor Castillo de la Dirección de Cultura por criticar el Festival Sucede que impulsó la administración anterior.

Aunque negó que esa fuera la razón de su salida, precisó a un medio: “Todo el que trabaje en la Administración tiene que coincidir con los proyectos de Gobierno. Si está contratado desde la pasada Administración, no hay que cuestionar”.

Ups… Por si las dudas, desde esta H. Cantina, coincidimos plenamente con el alcalde tapatío. No vaya a ser…