Alianza cuesta arriba en Jalisco

Muchas serán las pruebas y los retos que tendrán que librar las dirigencias estatales del PAN, PRI y PRD, que por primera vez encabezan tres mujeres, Diana González, Laura Haro y Natalia Juárez, respectivamente, para hacer efectiva y ganadora la coalición que ayer anunciaron de cara a las elecciones del 2024, donde estará en juego la Presidencia de la República, las Cámaras de Senadores y Diputados, 9 gubernaturas, incluida la de Jalisco, así como 125 alcaldías y el Congreso local.

Pese a lo incipiente de los acuerdos, ayer las tres dirigentes partidistas anunciaron la formación del Frente por Jalisco, que quiere seguir los pasos del bloque opositor que formaron esos mismos tres partidos a nivel nacional para hacer frente a Morena, que a menos de un año de la jornada electoral encabeza todas las encuestas para la elección presidencial.

Si bien ayer adelantaron que irán en alianza por la gubernatura, senadurías y diputaciones locales y federales, así como no hay definiciones en cómo jugarán en los 125 municipios, si solos o en coalición, o en un esquema mixto, falta además conocer las rutas para el reparto de las candidaturas, en especial la del Ejecutivo estatal, que no se definirán en Jalisco sino en las mesas de negociación de las dirigencias nacionales.

La primera cuestión por despejar será qué partido postula al candidato a gobernador de entre el PAN y el PRI y que dependerá del reparto del resto de las gubernaturas en juego, así como atender la paridad de género y definir si será hombre o mujer, él o la abanderada. Desde el PAN de Jalisco están luchando con todo para hacer recapacitar a su dirigencia nacional de ceder al PRI esa candidatura para llevar mano en otras entidades donde ven más posibilidades. Otro de los pre acuerdos es que los distritos se dividan de entrada entre nones y pares, y a partir de ahí, negociar de acuerdo a la presencia de cada partido en las distintas regiones del Estado.

De prosperar esta alianza, habrá que ver si hay la voluntad política para construir con otras fuerzas políticas, un frente opositor único como han planteado grupos de la sociedad civil organizada, para enfrentar a Morena y sus aliados en Jalisco.

Por un lado estaría la negociación con los partidos estatales Futuro y Hagamos, que hasta ahora no han expresado mucho entusiasmo por esa idea. De hecho, la dirigente de Futuro, Susana de la Rosa, ha manifestado que hasta ahora piensan contender solos.

Más compleja aún estaría una eventual negociación con Movimiento Ciudadano, el partido en el poder en Jalisco, en busca de este frente opositor local, por las diferencias internas que hay aún en el partido naranja respecto a la posibilidad o no de unirse al frente nacional, que buscarán resolver en un conclave esta semana. Mientras persista esta incertidumbre y la indefinición de su candidato a la gubernatura no sabremos si MC tiene o no algún interés por hacer alguna alianza o decide nuevamente enfrentar en solitario a Morena.