Ahogado CDMX

Desesperado y enojado hace algunos días, un amigo, colega y casi pariente que conduce un programa de radio por la noche en Guadalajara subía a su cuenta de Twitter un mensaje en el que daba cuenta del retraso de más de tres horas de un vuelo en el que tenía que salir de la Ciudad de México rumbo a la capital de Jalisco. Estaba realmente enojado.

Adiós planeación; no iba a llegar a su programa de radio.

Y no se trataba de un día especial, no había tormenta, no era viernes ni domingo (días ya típicamente complicados); era un día como tantos.

Y lo mismo ocurre prácticamente todos los días, a cientos de personas, en todos los vuelos, salvo los que salen muy temprano porque ahí aún no empieza el congestionamiento. Simple y sencillamente el aeropuerto de la CDMX ya dio de sí; se hablaba hace algunos años de que iba a colapsar y eso ya llegó.

Todavía durante la pandemia, en que disminuyó la demanda de viajeros para evitar contagios, la situación fue más o menos manejable, pero ahora que ha vuelto “la normalidad” el congestionamiento es mayúsculo.

Y a eso se suma la política del Gobierno Federal que al querer llevar vuelos al recién inaugurado Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, está limitando la actividad del de siempre. Viajar en avión a, o desde la capital del país, ya es insufrible. Y la situación no va a mejorar sino que va a empeorar.

Hace algunos días se dio a conocer que en lugar de aumentar la inversión para infraestructura los recursos van a la baja, lo que significa que no habrá mejoras sino que aumentarán las complicaciones.

Viajar de Ciudad de México a ciudades a media distancia como Guadalajara, León, Veracruz o Oaxaca, por ejemplo, ya es más rentable en auto que en avión.

Y es que a las demoras en el aeropuerto habría que sumarle el tiempo de traslado en la Ciudad de México, por ejemplo, un viernes por la tarde.

En Guadalajara un viaje promedio por carretera lleva unas cinco horas, sacando cuentas, en la mayoría de las ocasiones resulta más rápido que la suma de tiempos de traslado al aeropuerto, tiempo de espera, retrasos, etc.

Como centro aéreo del país la CDMX va quedando atrás y se abren opciones para otros aeropuertos mexicanos que ya tienen un buen tamaño y que pueden asumir muchas de las actividades de interconexión y tránsito en territorio mexicano. Y es que solito el aeropuerto de la capital se va haciendo a un lado y no se ve por dónde pueda regresar.

Pablo Latapí

