Agua, política de maquillaje

La gira que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez llevó a cabo por la ciudad de Nueva York esta semana para participar en una cumbre de la ONU en ocasión del Día Mundial del Agua ha generado polémica y críticas por parte de organizaciones ambientales, y especialmente de pobladores que viven afectados por la grave contaminación del río Santiago.

Ha sido polémica y cuestionada porque como ha ocurrido en otras cumbres o reuniones ante organismos internacionales, como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington en octubre pasado, el gobernador y la comitiva de funcionarios que lo acompañan suelen pregonar que en Jalisco se implementan políticas públicas del manejo del agua vanguardistas y que podrían ser ejemplo mundial.

El pasado miércoles, en un encuentro con la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos al presentar el programa Revivamos el río Santiago, Enrique Alfaro alardeó: “Hoy es un día histórico para nuestro Estado, porque estamos poniendo un ejemplo de una estrategia, que es replicable para el rescate de otros cuerpos de agua, no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo”. Según el gobernador, hay avances históricos en esta materia. “Hoy Jalisco está poniendo el ejemplo de cómo rescatar nuestros cuerpos de agua y, si bien sabemos que la recuperación integral del río Santiago tomará décadas, con orgullo podemos decir que en este Gobierno estamos logrando lo que nadie en los últimos 40 años”. Ante distintos escenarios en Nueva York, el gobernador se atrevió a afirmar que el saneamiento del río Santiago lleva un avance de 75 por ciento.

De acuerdo a la publicidad pagada en medios por el Gobierno del Estado, “Jalisco tiene rumbo hacia un futuro con agua para todos” basado en una política de cuatro puntos: 1) Abastecimiento al garantizar agua para el Área Metropolitana de Guadalajara hasta por 50 años mediante las obras del sistema El Zapotillo-El Salto-Calderón; 2) el saneamiento hasta 75 por ciento del río Santiago mediante la renovación y construcción de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales; 3) el reúso del agua mediante un acueducto de 13.2 kilómetros que se destinará a usos industriales, y; 4) la resiliencia con el programa de instalación de 4,500 “Nidos de lluvia” que han beneficiado a 14 mil personas.

El mismo miércoles 22 de marzo, Día Mundial del Agua, representantes de 21 organizaciones ambientales, de derechos humanos y colectivos que defienden el territorio cuestionaron en un comunicado el discurso triunfalista y falaz del gobernador y sus funcionarios en Nueva York. “La realidad del agua en Jalisco supera cualquier narrativa gubernamental promovida en escenarios internacionales”, señalaron. Cuestionaron que el SIAPA se negó a poner en marcha un sistema de detección de fugas en la red de suministro de la zona metropolitana que le ofrecían gratuitamente especialistas de la Universidad del Valle de México y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

No sólo no aceptan un sistema gratuito para detectar fugas que se traduce en una pérdida de hasta 40 por ciento del agua que se suministra a los tapatíos, sino que desde el mismo Gobierno se despilfarra el recurso. En el mismo comunicado se denunció que en las tres líneas del Tren Ligero que operan en Guadalajara se tiran 24.3 millones de metros cúbicos de agua que salen de mantos freáticos. Esta agua limpia que sale de los mantos del Tren Ligero podría abastecer hasta 486 mil personas al año. Ahora en el marco del Día Mundial del Agua se informó que 5.2 por ciento de la población del Estado no tiene agua, es decir 430 mil personas que podrían abastecerse con el agua que se desperdicia en las tres líneas del Tren Ligero.

El otro punto cuestionable del mensaje triunfalista del gobernador en su gira por Nueva York es el supuesto avance de 75 por ciento en el saneamiento del río Santiago. Alan Carmona, de Un Salto de Vida, una de las organizaciones que tiene más años denunciando la contaminación de ese cuerpo de agua, sostiene que en ese poblado y otros afectados por la suciedad del río no perciben el supuesto saneamiento que el gobernador proclama en el extranjero. Y recordó que la instalación de plantas de tratamiento no resuelve el problema de la contaminación del agua del río Santiago por las descargas de industrias que vierten metales pesados que ocasionan enfermedades a la población asentada en torno al corredor. “Es una política de maquillaje”, dice Alan Carmona sobre la supuesta política de vanguardia mundial que presume Enrique Alfaro en el extranjero.

