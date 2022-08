Afición jalisciense sin Playoffs en beisbol veraniego

Culminó la agenda ordinaria en esta temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), y lo escasamente rescatable para los Mariachis de Guadalajara es que se despidieron formalmente de la temporada con un triunfo el domingo 7 de agosto al son de 6-3, en lo que fue el último cotejo del serial ante Monterrey allá en El Palacio Sultán.

Y digo el último, porque los mariacheros estaban eliminados desde días atrás por los números tan funestos que registraron y que muestran el gran desequilibrio entre el exiguo número de victorias (33) frente a casi el doble de fracasos (57), teniendo como obvio resultado la imposibilidad de seguir adelante y perderse de participar en la Fiesta Grande, ya que no lograron ser parte del grupo de seis equipos que obtuvieron su pase a los Playoffs de la Zona Norte.

Y si bien se despidieron con un triunfo, hay que decir que los pupilos de Sergio Gastélum perdieron la enésima serie, pues previamente los regios les habían endilgado la derrota en los dos primeros eventos de la serie, por 7-4 el viernes 5 de agosto, y por 6-10 el sábado 6, siendo inusitado que de ir ganando 6-0, en la octava entrada los locales marcaron 10 carreras para vapulearlos, debiendo también reiterar que la anterior serie, la penúltima del calendario ordinario, fueron apaleados por Olmecas de Tabasco, barridos en casa, no pudiendo darles ni siquiera la satisfacción de un triunfo a su afición, amén de que como es sabido venían arrastrando una pésima racha con espacios de muchas derrotas hiladas y ocasionales victorias.

Mariachis culmina su trabajo en la campaña situado en el profundo sótano de la zona norteña y en el antepenúltimo de la tabla general, quedando únicamente por debajo de ellos los Piratas de Campeche y los Bravos de León de manera respectiva.

En cuanto a lo que sigue para los jaliscienses será realizar una evaluación objetiva y plena de autocrítica que permita identificar claramente lo que ocasionó el resultado que a todas luces es malo, por más que seguramente algo habrá rescatable, especialmente las oportunidades brindadas a algunos jóvenes peloteros que supieron aprovecharlas y quedan etiquetados para ser susceptibles de considerarlos como elementos valiosos para la temporada 2023, además que también será clave el ejercicio valorativo de los que no deberán ser ya tomados en cuenta para la integración del roster para la próxima edición, tanto por su bajo nivel de desempeño como por la falta de entrega a la franela jalisciense.

No será difícil establecer que lo más importante será trabajar desde ahora para encontrar la fórmula que permita tener un cuerpo de lanzadores sólido y equilibrado, que fue esa carencia fundamental durante la campaña que termina y revisar cómo teniendo una de las mejores ofensivas no pudieron imperar y respaldar eficaz y oportunamente al pitcheo, siendo claro que el staff de serpentineros no logró solidez, faltaron abridores, si acaso uno o dos se salvan de la quema, y con algunas escasas excepciones, el bullpen falló tremendamente.

En cuanto a lo que se viene en Playoffs ya se hará un análisis más a detalle, pero sin duda entre los favoritos habrá que colocar al actual campeón Toros de Tijuana, así como Tecolotes de los Dos Laredos, y Acereros de Monclova por la Zona Norte, y en la Sur, habrá que tomar en cuenta a los Diablos Rojos del México, Olmecas de Tabasco, y Pericos de Puebla.

