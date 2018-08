Adiós a la Fundación Colosio

El pasado 7 de mayo hice llegar al presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional mi solicitud de retiro de la presidencia de la Fundación Colosio, filial Jalisco.

Sin embargo, dado el proceso electoral en el que se encontraba inmerso el país, acordé fácilmente con mi querido amigo el ingeniero Ramiro Hernández, quien había tomado posición del cargo hacía poco, que no haríamos efectivo mi retiro hasta que pasaran las elecciones. Así lo hice público el pasado 31 de julio, al tiempo que entregaba al presidente una segunda carta en la que ratificaba mi intención y que no tenía absolutamente ninguna divergencia con él. Mantengo la admiración, el respeto y el añejo afecto que le profeso.

Simplemente, estoy convencido de que las menguadas energías de que pueda disponer en el tiempo que me quede vida, prefiero dedicarlas a mi trabajo de escritorio.

En realidad no es mucho lo que queda visible de lo que se hizo en la Fundación. Por ello hay quien asegura que no fue nada. Sin embargo, no resultaron pocos los textos que se prepararon para fines concretos que incluso llevan otra firma… mas, no quiero ser excesivamente duro conmigo mismo y me atengo también a que, en un año y medio publicamos siete títulos: ninguna Fundación Colosio del país siquiera se nos acerca.

Pueden contarse los documentos básicos del PRI, cuyo contenido desconoce la mayoría de los militantes e, incluso, y de su espíritu han hecho caso omiso dirigentes nacionales. Se recogió también el famoso discurso de Colosio de 1994, con señalamientos específicos, de los que la cúpula actual preferiría no saber nada, y tres textos sobre él mismo de José Narro, J. Socorro Velázquez y el suscrito, quien también sabe cantar las rancheras... Hay un par de diagnósticos: uno sobre la seguridad y otro sobre la educación, y una reedición de las tres famosas conferencias de Agustín Yáñez sobre La formación política. Para empezar, yo mismo aporté textos políticos y cerraré dentro de un mes con la publicación en la que he estado trabajando durante el último semestre: se trata de una apología de la política exterior de México en la Europa totalitaria de los nazis y los fascistas.

Ni este último, ni varios de los otros le costaron un solo centavo al PRI, dado que poco tenía. Un impresor amigo hizo un par de ellos gratis, otros salieron de mi bolsillo y los dos libros formales van por cuenta de un editor de gran calidad de la Ciudad de México que, el de Yáñez lo tiene circulando por todo el país y lo mismo hará con el mecanoescrito que le acabo de entregar.

Para quienes no creen en el valor de los libros impresos como es el caso de un ex presidente del PRI que más bien parecía porfirista, o algunos periodistas tapatíos que dicen que no se hizo nada, pues seguramente dejo el cargo sin pena ni gloria.

Tampoco me retiro porque el barco se hunda... En primer lugar pronto saldrá a flote, en segundo, no lo abandono: paso a ser marinero raso, que es el lugar que me corresponde.

