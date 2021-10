Acelerada carrera presidencial

México y Estados Unidos, a pesar de estar a tres años de que se celebren las próximas elecciones presidenciales en ambos países pasan por procesos similares, no habituales, ya que los tiempos para la ‘carrera por la nominación o elección’ de candidato de partido se han adelantado por diferentes circunstancias.

En México, desde antes de cumplir la mitad del mandato, el presidente López Obrador decidió ‘dar el banderazo’ -para distraer la atención para quitarse la presión o cansado de no poder con facilidad evitar los obstáculos para lograr su cuarta transformación- y aparentemente ya ‘eligió’ a su favorito (a) por su partido y hasta en público ya le levantó la mano anticipadamente, señalando a Claudia Sheinbaum con el pulgar como diciendo simbólicamente que era ‘la buena’. Aunque por el peso que ha tenido en la administración y por la experiencia que tiene en el servicio, el Canciller Marcelo Ebrard asoma la cabeza y pudiera ser el competidor más calificado para aparecer en los últimos metros de la carrera en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Hay un tercero que quiere -por decisión propia- no por la intención del presidente, que es el senador Ricardo Monreal que está dispuesto a dar el todo para el cierre final.

Mientras que en Estados Unidos, con un Joe Biden dando traspiés en sus primeros meses de su gobierno; imposibilitado de darle trámite a una de sus principales promesas de campaña como fue la reforma migratoria, envuelto en una masiva avalancha de migrantes que exhiben el sistema en su frontera y crean problemas sociales y el atropellado protocolo de retiro de tropas en Afganistán, tienen a los demócratas preocupados por los comicios intermedios del año próximo y la elección presidencial del 2024.

De no encontrarle una salida rápida a los problemas anteriores, los demócratas están condenados a llevar las de perder en el estado de ánimo de los electores que en noviembre pasado les depositaron su confianza.

Mientras que Biden pierde la confianza del ciudadano, en el patio de enfrente, el expresidente Donald Trump -que ya empezó su carrera con el deseo de regresar a la oficina oval- está casi a la par en las encuestas de acuerdo con los márgenes de error de las mismas.

Y mientras que del lado demócrata no hay figuras políticas que puedan ‘sacar la cara’ y plantarse como firmes aspirantes a la presidencia, del lado de los republicanos Trump ‘lleva la voz cantante’ sobre una baraja de posibles precandidatos. En todas las encuestas recientes, el expresidente está en la preferencia republicana. Una encuesta de Harvard's Center for American Political Studies and Harris Insights and Analytics del mes pasado, encontró que el 58 por ciento de los republicanos votaron por Trump, muy por encima de otros posibles candidatos como son el exvicepresidente Mike Pence, el gobernador de Florida Ron DeSantis y la ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley. Lo mismo sucedió en Julio en la encuesta de Hill-Harris, una encuesta de Echelon Insights y dos mediciones de audiencia de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Cualesquiera que sean los candidatos en Mexico y Estados Unidos, en ambos países los procesos inusualmente se aceleraron y muy temprano -con años de anticipación- se inició la carrera por la obtención de la nominación partidista para buscar llegar a Palacio Nacional en la Ciudad de México y a la Casa Blanca en Washington. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net