Accesorios de moda

No hay que dejarlos pasar por alto, los accesorios son importantes en un vestuario y la nueva tendencia nos muestra collares largos que caen sobre el pecho, vueltas y vueltas alrededor del cuello, moda en la cual definitivamente sólo lucirán las más atrevidas.

Puedes lucir una prenda antigua como si fuera nueva con el ingenio y accesorios adecuados, a la hora de aderezar un escote, un vestido o una solapa con un pequeño detalle, pocas veces pasa desapercibido.



Unos pendientes, un collar o unos zapatos transforman un atuendo informal en un diseño con un toque más sofisticado.



Para esta temporada proponen cosas más vistosas, grandes pero ligeros, piedras de colores y cadenas de metal dorado o plateado que engalanan el cuello desde la garganta hasta el escote, pendientes largos, zarcillos.



En el día los materiales cambian son menos sofisticados, plumas y tiras de cuero, gargantillas que de cuentas sujetando hilos, dejando libres los flecos.



Si los combinas y utilizas bien, lucirás espléndida y con mucho estilo.



