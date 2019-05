(Abi)Salud, compadre.

El señalamiento en 2008 del Departamento del Tesoro a Carlos Lomelí Bolaños y a su empresa Lomedic como parte de la red de lavado de dinero de los Amezcua Contreras, primer cártel especializado en metanfetamina en el país, puso al hoy súper delegado y a su empresa en una situación complicada. Fueron muchos años y esfuerzos para que finalmente las autoridades estadounidenses lo sacaran de la lista. Entre la estrategias legales y políticas que utilizó el hoy súper delegado en Jalisco para salir de la lista negra, fue convertirse en un financiador de la campaña de Hillary Clinton.

La empresa Lomedic sin embargo quedó muy golpeada en su imagen e impedida por un tiempo para hacer negocios en Estados Unidos. Fue en ese contexto que, en 2009, cinco meses después de la aparición de la lista del Departamento del Tesoro, se crea Abisalud, una empresa del mismo grupo, dedicada a lo mismo, en la misma calle, en una propiedad del mismo dueño, pero donde el nombre de Carlos Lomelí no aparece. Todo quedó en manos de su secretario particular y hoy regidor en Zapopan, Hiram Torres, de su coordinador de campaña, José Juan Soltero Meza, y el de su sobrino, Mario Vargas Lomelí, quien dejó la empresa justo unos días antes de que su tío presentara su declaración de intereses en diciembre pasado. Cuando en 2015 Hiram Torres entró a la política, primero en MC y ahora en Morena, también dejó la empresa y en su lugar entró el hoy representante legal de Abisalud, Juan Carlos Tadeo Salcedo, quien curiosamente es esposo de otra diputada local de Morena, Erika Pérez García.

Si la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quiere tomar en serio el encargo que le hizo el Presidente de la República en la mañanera del día de ayer la investigación debe ser no solo si el delegado Carlos Lomelí tiene que ver con Abisalud, más allá de la renta del local y los servicios de cobranza que realiza para la empresa (al menos dos funcionarios me han confirmado que el delegado ha gestionado el pago de 80 millones de pesos que Abisalud tiene detenido en Pensiones del Estado por sobre precio e incumplimiento de contrato argumentando que su único interés es que “ellos me deben a mí”) sino lo que tiene que ver con la estructura de Morena en Jalisco, con el grupo de empresas proveedoras de medicinas domiciliadas en la calle Chicle y una red de compadrazgo.

Si lo que busca la Función Púbica es el nombre del súper delegado de Jalisco en las actas y acuerdos de asamblea de Abisalud no va a encontrar nada

Dicho de otra manera, si lo que busca la Función Púbica es el nombre del súper delegado de Jalisco en las actas y acuerdos de asamblea de Abisalud no va a encontrar nada. Si, apoyada por Santiago Nieto y la Unidad de Inteligencia Financiera le sigue la huella del dinero de Abisalud, sus proveedores y contratos a lo mejor encuentra alguna información que le ayude a entender al Presidente que hay algo más que politiquería y grilla en los contratos por asignación directa a esta empresa, algo más parecido a eso que él atinadamente llama “capitalismo de cuates”.

(Abi)Salud, compadre.

