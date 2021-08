AMLO y el elogio de la pobreza

Otra vez, por qué habría de extrañarnos, el presidente dedicó un rato de su día a atacar a la clase media y a celebrar la bondad de los pobres. Cito. “Los pobres son muy agradecidos. Un aspiracionista va a vacunarse y llega enojado… regaña a las enfermeras. ‘Gobierno ineficiente, bueno para nada’… Se vacuna una gente humilde, un obrero, sabe que la vacuna es de sus impuestos, del presupuesto, igual que la señora o el señor de clase media aspiracionista y va tranquilo, lo vacunan y… ‘muchas gracias’, hasta una bendición”.

Se ha vuelto ya una especie de lugar común que el presidente caricaturice a las clases medias, que englobe en ella todos los males y por el contrario elogie a los pobres, al pueblo bueno. De sobra sabemos que lo agradecido o desagradecido nada tiene que ver con el nivel de ingresos, no tiene ningún caso discutir el asunto. Lo que llama la atención es este afán del presidente por adjudicar valores morales a los niveles de ingreso, pues ello encierra dos mensajes muy perversos.

El primero es que exigir al gobierno que brinde servicios de calidad es incorrecto y de mal gusto. Es una actitud aspiracionista, moralmente condenable. El ciudadano modelo es el agradecido, no el exigente. No tengo duda de que hay, en todos los rangos de ingreso, educación y edad, personas desesperadas, groseras, incapaces de reconocer el esfuerzo de los servidores públicos, como también existen los servidores públicos prepotentes, ineficientes e insensibles. No es ni una cuestión de clase ni tampoco un comportamiento institucional. El mensaje del presidente es que los derechos no se exigen, se agradecen; no quiere ciudadanos que pagan impuestos y demandan servicios sino un pueblo paciente y agradecido.

El mensaje del presidente es que los derechos no se exigen, se agradecen; no quiere ciudadanos que pagan impuestos y demandan servicios sino un pueblo paciente y agradecido

Pero más delicado aún en esta declaración es el elogio de la pobreza que dota de atributos morales a la escasez e idealiza la sumisión. Es, aunque les duela a algunos, exactamente el mismo discurso de las novelas de Televisa, donde la dignidad de la pobreza está en la aceptación de la dádiva, no en la exigencia de los derechos y el reclamo de justicia.

La función del gobernante y más aún de uno que se dice de izquierda y llegó al poder con el eslogan de “Primero los pobres” es corregir el rumbo de la desigualdad estructural de la economía de este país. Para eso fue electo, esa fue su promesa y sus resultados deben ser medidos en función de ello. Elogiar la pobreza como forma de vida, y dotarla de atributos morales lejos de abonar al combate a la pobreza ayuda a perpetuar la idea de las virtudes de la escasez y la perversidad del dinero.

diego.petersen@informador.com.mx