AMLO, un salmón en la cumbre climática de Biden

Un día triste. En el marco del Día Internacional de la Tierra, especialistas de la UNAM declararon la desaparición del glaciar Ayoloco, ubicado en la cumbre del Iztaccíhuatl. Colocaron una placa de la deshonra y advirtieron que otros glaciares están en riesgo. Su ausencia impacta en la disponibilidad del agua y regulación del clima. Hay que considerar que 85% del territorio mexicano presenta condiciones de sequía.

Un día de compromisos. En el foro virtual organizado por Estados Unidos, las tensiones con China y Rusia pasaron a segundo término. Todos toman en serio la amenaza del cambio climático y ven oportunidades en un mundo donde la economía debe ser verde o no será. Joe Biden se comprometió a que Estados Unidos bajará las emisiones entre 50% y 52% para el 2030. Xi Jinping anunció que China logrará la neutralidad en emisiones de carbono para el 2060. Justin Trudeau puso el 2030 como plazo para lograr una baja en emisiones del 40% a 45 por ciento. De manera sorpresiva, Jair Bolsonaro puso propuestas en la mesa: eliminará la tala clandestina en el Amazonas para el 2030. Brasil logrará la neutralidad de emisiones en el 2050.

Un salmón mexicano perdido en la cumbre. El presidente López Obrador tuvo una participación peculiar. Nadó en sentido contrario a la corriente. Quiso dejar claro que esta cumbre y ese cambio climático no están en sus prioridades. No suspendió la mañanera, más bien hizo un paréntesis en ella para hacer su discurso de cinco minutos y luego volvió a su diálogo con Lord Molécula y compañía. Dejó clara su indiferencia y/o su desconocimiento del tema que por un día consiguió una tregua entre Biden, Xi y Putin. AMLO no habló directamente de compromisos de México en reducción de emisiones. Hasta ahora son 22% hacia 2030, pero parece que no se cumplirán. Habló de producción de gasolinas y de reducción de exportaciones de petróleo, pero omitió cualquier referencia a impulso de energías renovables o transición energética. Aprovechó el Foro para promover Sembrando Vida, un programa que garantiza ingresos de cuatro 500 pesos para 420 mil campesinos que siembran árboles (un informe de The World Resources Institute asegura que por falta de controles ha provocado una deforestación de 73 mil hectáreas. Los cálculos se hacen a partir de imágenes tomadas desde satélites).

Un día de lecturas obligadas. La reaseguradora Swiss Re presentó un informe sobre el impacto económico del cambio climático. Si no hiciéramos nada, se perdería hasta 18% del PIB mundial hacia 2050. Más allá del cálculo económico, la reaseguradora hace una descripción de los problemas por venir: menor disponibilidad de agua potable, incertidumbre en las cosechas, inseguridad alimentaria, impacto en la salud, desnutrición y problemas asociados al calor. Como datos curiosos, prevén algunos cambios significativos. En el turismo, los países cálidos de ahora perderán atractivo; los países que ahora son más fríos tendrán más turistas. Habrá una menor demanda de energía para calefacción, pero un incremento de los requerimientos de electricidad para enfriar la temperatura. Con el aumento del calor vendrán problemas de productividad en actividades realizadas al aire libre, entre ellas las relacionadas con la agricultura.

Para México, que está entrando en la discusión de una reforma fiscal, sería bueno tomar nota de algunas tendencias de políticas públicas que esboza el Instituto Swiss Re. En materia de ingresos del Gobierno está en el aire la posibilidad de cobrar un impuesto que sancione las emisiones de carbón. Para cuestiones relacionadas con el gasto público, es necesario empezar a calcular las contingencias que traerán desastres asociados con cambio climático, por ejemplo las inundaciones en Tabasco; las sequías en el norte del país y los incendios en nuestros bosques.

Un día triste. Un día de compromisos. Un día de lecturas y de reflexión. ¿Debemos seguir esforzándonos en entender al salmón o ayudar al salmón a que entienda el mundo?

lmgonzalez@eleconomista.com.mx