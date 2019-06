AMLO en materia de seguridad

Nuestro Gobierno federal está dejando mucho qué desear en materia de seguridad (entre muchos otros temas). La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pone a disposición de todos los mexicanos informes diarios que contienen un análisis de los delitos cometidos en el país. Esta herramienta es de gran utilidad para analizar el desarrollo de los delitos en México. Es de especial interés analizar las estadísticas del martes 18 de junio de 2019.

Según el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve se cometieron 93 homicidios dolosos en el país. Si esta cifra no resulta impactante por sí misma, de estos 93 homicidios dolosos, 10 sucedieron en Jalisco. Esto significa que alrededor de 10.7% de los homicidios cometidos en el país ocurren en nuestro Estado. Con respecto a otros delitos, ese mismo día 175 vehículos fueron robados a nivel nacional.

Si algo nos demuestran los anteriores datos es que nuestros problemas en materia de seguridad persisten y no son de orden menor. Los mismos no pueden pasar desapercibidos ni por los ciudadanos ni por el Gobierno. Debemos exigir un mejor desempeño en materia de seguridad que sea comprobable por medio de estadísticas y no simplemente buenas intenciones. No podemos ni debemos confundir un buen discurso político de austeridad y transformación con un buen desempeño gubernamental.

Actualmente, nuestro Presidente tiene una aprobación de 64%. A mi parecer, este porcentaje resulta alto si consideramos cómo vamos en materia de seguridad. Sin importar nuestras convicciones políticas a nivel personal, algo que todos deseamos como mexicanos es vivir en un país en el que predomine la paz y la seguridad. Estamos conscientes que es imposible erradicar el número de homicidios dolosos o de robos en un país tan grande y complejo como lo es el nuestro. Lo que sí podemos hacer, sin embargo, es trabajar en mitigar ese número lo más posible exigiendo cambios tanto en el sector público como en el privado.

Lo más interesante del porcentaje de aprobación de López Obrador es que es sumamente alto, casi triplicando la aprobación que tuvo en su momento Enrique Peña Nieto (oscilando entre 22-24%). Considero que gran parte de la aprobación del actual Mandatario es tan alta debido a su discurso político, pero la misma se irá difuminando con el paso de los meses al no tomar acción drástica en varios temas, específicamente la incertidumbre económica y la inseguridad.