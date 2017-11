AMLO aún crece y perdimos al PAN

Resulta que las encuestas presidenciales todavía dan sorpresas. Una comparación de las últimas cinco que hizo la empresa México Elige para SDP Noticias revela tres datos que a mí sí me hicieron alzar la ceja: el primero es que Andrés Manuel López Obrador, ¡todavía crece! El segundo es que José Antonio Meade surgió de la nada, y el tercero es que, con todo y alianzas, perdimos al PAN.

El crecimiento de López Obrador es sorprendente porque se estima que este político, con 11 años en campaña, ya había llegado a su techo. Ya no tiene nada nuevo que ofrecer, lo conocen todos en el país y los adversarios apenas empezarán campaña. Ellos tienen todo para crecer, él no. ¡Y resulta que no es así! De julio para acá, el tabasqueño ha crecido seis puntos porcentuales. Eso es increíble.

El segundo dato es relevante porque habla de la fuerza de los rumores. Como Meade parece —parece— ser el caballo, sus indicadores suben. Ahora resulta que es el favorito para encabezar el PRI y a principios de año era más inexistente que un ovni.

Y el tercer dato, bueno, ese es menos sorprendente. El PAN parece tomar todas las malas decisiones que puede: de julio para acá perdió a su puntera, impulsó un frente de partidos, y el resultado es que todos perdieron en las encuestas: ella, ellos, el Frente y el partido.

Hace sólo cinco meses, Morena tenía 28 puntos y medio en las encuestas. El PAN tenía 27.6, sólo cuatro décimas abajo. Hoy el PAN sólo vale 20 puntos y el Frente, que llegó a valer 28 en septiembre, hoy ya sólo vale 23.

Pero, además, antes de que Margarita Zavala se fuera del PAN, su candidatura albiazul alcanzaba 20 puntos, mientras que la de Ricardo Anaya 15. Hoy, Anaya tiene 10 y Margarita igual. Encontraron la fórmula para perder-perder.

Mujeres, política y machos

Qué bueno que el gobernador Aristóteles Sandoval impulse la paridad en la política rumbo a las elecciones del 2018 y que la ley en Jalisco obligue a los machos a no ser muchos. Qué malo, sin embargo, que no haya en la mira una aspirante sólida para la gubernatura en ninguno de los partidos principales. Ya urge que una levante la mano y construya capital político. Si es sin cuotas, mejor.

En el ámbito ciudadano hay mucho ejemplo de fuerzas. Las mujeres que hoy se han organizado en Jalisco para protegerse a través de grupos de chat están poniendo el ejemplo. Ahora es el chat, mañana habrá más ideas, todas mejores que la de esperar que las instancias gubernamentales se encarguen de detener el acoso en cada rincón, a cada depredador y a cada macho violento en uno de los estados con alarmante registro de feminicidios. No se trata de privatizar la solución de un fenómeno, se trata de volverlo colectivo. Y colectivo, para quienes lo hayan olvidado, no significa gubernamental.