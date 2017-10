A Chivas le queda pelear por la Copa

Después del triunfo conseguido por las Chivas el domingo pasado, apenas su segundo del torneo de Liga en el Apertura 2017 y por cierto también como visitante, ahora sobre el Veracruz por 2-3, le da moral al equipo de Matías Almeyda para buscar su primer triunfo en casa el próximo sábado cuando reciban a los Xolos de Tijuana, equipo que busca estar en la Liguilla, mientras el Guadalajara tendrá que resignarse a buscar el título en la Copa MX, tarea complicada aún, pues en Octavos de Final de ese torneo enfrentará al Atlas de José Guadalupe Cruz, que cada día juega mejor y están cerca de conseguir meterse a Liguilla en el Apertura 2017 de la Liga MX, por lo que cobra aún más importancia de la que ya tiene siempre el Clásico Tapatío, el más añejo de nuestro balompié, pues el primero se disputó de forma amistosa en 1916 año de fundación del equipo rojinegro. Los Cuartos de Final de la Copa MX los completan los duelos entre Morelia-Xolos; Toluca-Atlante; América-Cruz Azul; Monterrey-Universidad de Guadalajara: Santos-Necaxa; Pachuca-Zacatepec; León-Querétaro y el ya citado entre Chivas y Atlas.

Habida cuenta de la mala campaña en Liga donde no podrán defender su título ganado el certamen anterior al no calificar a la Liguilla, sólo le resta al chiverío buscar cerrar dignamente la Liga, y poner todas sus baterías enfocadas a refrendar la Copa MX, pero debe mostrar el nivel del domingo pasado, donde fue contundente a la ofensiva y subsanar los descuidos y falta de atención que han tenido en defensa.

A destacar las actuaciones de los canteranos Fernando Beltrán y Michelle Benítez, así como el debut del canterano Oscar Macías, un joven volante de 19 años, los tres levantando la mano para recibir más oportunidades de jugar la próxima temporada en la Liga y no solamente en la Copa MX.

Y no coincido con quienes afirman que ha sido una campaña para el olvido ¡No, señor! De ninguna manera, no se puede olvidar, hay que hacer un buen diagnóstico y reforzar líneas donde el equipo mostró deficiencias, Chivas es un equipo al que siempre se le exige tener buenos resultados, y ya se ha visto que con el plantel que tiene actualmente no alcanzó para refrendar la obtención del campeonato de Liga y está por verse si alcanzará para refrendar la Copa, así que nada de campaña para el olvido, habrá que sacar conclusiones y obrar en consecuencia.